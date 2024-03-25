Суд арестовал до 22 мая трёх предполагаемых подельников террористов

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Басманный суд столицы отправил предполагаемых подельников террористов, устроивших теракт в «Крокус Сити Холле», Аминчона, Диловара и Исроила Исломовых в СИЗО до 22 мая. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Следствие полагает, что арестованный по этому делу Шамсидин Фаридуни вовлёк подозреваемых в состав преступной группы в целях совершения террористической атаки.
Все трое обвиняются по делу о теракте в «Крокусе». Никто из них вину свою в зале суда не признал. При этом один из подозреваемых в причастности к террористическому нападению на «Крокус Сити Холл» является гражданином Российской Федерации. Это следует из материалов уголовного дела. Речь идёт о 24-летнем Диловаре Исломове. Согласно данным ОСАГО, он имеет российское гражданство. Проживает он вместе с отцом и братом в Тверской области, работает таксистом.
Итого за два дня по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» арестованы семь человек.
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Все трое обвиняются по делу о теракте в «Крокусе». Никто из них вину свою в зале суда не признал. При этом один из подозреваемых в причастности к террористическому нападению на «Крокус Сити Холл» является гражданином Российской Федерации. Это следует из материалов уголовного дела. Речь идёт о 24-летнем Диловаре Исломове. Согласно данным ОСАГО, он имеет российское гражданство. Проживает он вместе с отцом и братом в Тверской области, работает таксистом.
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Исроил Исломов арестован до 22 мая
Появилось видео задержания Исломовых, подозреваемых в причастности к теракту в «Крокусе»
Элина Позднякова