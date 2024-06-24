РБК: основатель «Русских фондов» Сергей Васильев задержан в Тверской области

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В Тверской области силовики задержали совладельца «Русских фондов» Сергея Васильева. Об этом пишет РБК со ссылкой на собственные источники.
Васильев является одним из основоположников инвестиционного бизнеса в России. Он стал первым инвестором Rambler и основателем нескольких социальных проектов.
По данным издания, вместе с Васильевым задержали и директора «Русских фондов» Константина Бейрита. Предварительно, задержание связано с делом бизнесмена Евгения Новицкого.
21 июня стало известно, что правоохранители задержали в Москве экс-президента АФК «Система» Евгения Новицкого. По имеющейся информации, в отношении Новицкого возбуждено уголовное дело экономического характера. Сообщается, что бывший президент компании был задержан вечером 20 июня. В момент прибытия правоохранителей он находился у себя дома.
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По данным издания, вместе с Васильевым задержали и директора «Русских фондов» Константина Бейрита. Предварительно, задержание связано с делом бизнесмена Евгения Новицкого.
21 июня стало известно, что правоохранители задержали в Москве экс-президента АФК «Система» Евгения Новицкого. По имеющейся информации, в отношении Новицкого возбуждено уголовное дело экономического характера. Сообщается, что бывший президент компании был задержан вечером 20 июня. В момент прибытия правоохранителей он находился у себя дома.
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Элина Позднякова