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РБК: основатель «Русских фондов» Сергей Васильев задержан в Тверской области

24 июня 2024, 08:17
Фото: iStock/Rawf8

Фото: iStock/Rawf8

В Тверской области силовики задержали совладельца «Русских фондов» Сергея Васильева. Об этом пишет РБК со ссылкой на собственные источники.
Васильев является одним из основоположников инвестиционного бизнеса в России. Он стал первым инвестором Rambler и основателем нескольких социальных проектов.

По данным издания, вместе с Васильевым задержали и директора «Русских фондов» Константина Бейрита. Предварительно, задержание связано с делом бизнесмена Евгения Новицкого.



21 июня стало известно, что правоохранители задержали в Москве экс-президента АФК «Система» Евгения Новицкого. По имеющейся информации, в отношении Новицкого возбуждено уголовное дело экономического характера. Сообщается, что бывший президент компании был задержан вечером 20 июня. В момент прибытия правоохранителей он находился у себя дома.

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В США признали невиновным мужчину, который 20 лет ждал смертной казни
В Техасе суд признал невиновным мужчину, 20 лет ожидающего смертной казни
24 июня 2024, 08:25

Фото: iStock/Zolnierek

В Техасе суд признал невиновным мужчину, почти 20 лет ожидающего смертной казни. Об этом информирует CNN.
Гражданин США Керри Макс Кук был приговорен к смертной казни два раза — в 1979 и 1994 годах — из-за обвинений в жестоком убийстве и изнасиловании соседки Линды Джо Эдвардс. Отмечается, что Кук жил в том же жилом комплексе, что и погибшая, по этой причине он стал подозреваемым по делу. Однако мужчине все же удалось обжаловать приговор.

В 1999 году Кук заключил сделку с правоохранительными органами, признал вину и вышел на свободу. Только на этой неделе суд в Техасе окончательно признал мужчину невиновным из-за лжесвидетельств и неверной трактовки улик.

Согласно информации источника, два человека, среди которых есть сокамерник Кука и «другой подозреваемый», были пойманы на лжи. Сокамерник заявлял, что Кук якобы признался ему в совершении этого преступления во время «откровенного» разговора.

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В России предложили лишение водителей прав за незаконную установку знака «инвалид»
В ГД предложили лишение прав на 3 месяца за незаконную установку знака «инвалид»
24 июня 2024, 05:00

Фото: iStock/HJBC

Депутаты ЛДПР разработали законопроект о лишении водительских прав на срок до трех месяцев за повторное незаконное использование идентификационного знака «инвалид», передает РИА Новости.
Документ уже направлен в правительство России на заключение. В пояснительной записке отмечается, что в последнее время увеличилось количество водителей, незаконно использующих знак «инвалид» для бесплатной парковки. В связи с этим инвалиды не имеют доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур.

Авторы предложили за повторное использование знака «инвалид» ввести наказание в виде «административного штрафа на граждан в размере 10 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев и конфискацией предмета административного правонарушения».

Ранее в Государственной Думе предложили учет ипотечной нагрузки при определении ставки НДФЛ.

До этого депутаты внесли законопроект, разрешающий превышение самообороны в пределах своего дома.

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#штрафы
#парковка
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В Дагестане объявили о трехдневном трауре
Власти Дагестана объявили трехдневный траур
24 июня 2024, 03:44

Фото: iStock/Marat Musabirov

В Дагестане объявлен трехдневный траур — 24, 25 и 26 июня. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов в своем Telegram-канале.
Он также сказал, что семьи погибших и раненых в результате нападения боевиков получат финансовую помощь. Выплаты произведут как сотрудникам полиции, так и гражданским лицам. В ходе контртеррористической операции были убиты более 15 сотрудников правоохранительных органов.

При этом глава Дагестана пообещал, что деятельность силовиковв республике будет продолжаться до тех пор, пока не будут выявлены все участники «спящих ячеек» террористов. По его словам, ситуация в республике контролируется властями и правоохранительными органами. Меликов призвал сограждан сохранять спокойствие.

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#дагестан
#россия
#выплаты
#полиция
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Глава Дагестана пообещал выявить всех участников «спящих ячеек» боевиков
Меликов: оперативные мероприятия проводятся для выявления всех «спящих» ячеек
24 июня 2024, 03:16

Фото: сайт Кремля

Глава Дагестана Сергей Меликов пообещал, что оперативные мероприятия в республике будут продолжаться до тех пор, пока не будут обнаружены все участники «спящих ячеек» террористов, сообщается в видеообращении в его Telegram-канале.
«Будут проводиться последующие оперативно-розыскные и следственные мероприятия до выявления всех этих "спящих ячеек"», – отметил руководитель региона.

Меликов также заявил, что ситуация в республике контролируется властями и правоохранительными органами. Он призвал своих сограждан сохранять спокойствие.

Национальный антитеррористический комитет России сообщил, что силовики продолжают поиски пособников террористов, ведутся оперативно-розыскные мероприятия, на месте работают взрывотехники из органов безопасности, изъято стрелковое оружие и боеприпасы.

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#россия
#дагестан
#губернатор
#террористы
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Жители Севастополя организовали стихийный мемориал в память о жертвах атаки ВСУ
24 июня 2024, 00:15

Фото: iStock/Niklas Storm

Жители Севастополя устроили стихийный мемориал в память о жертвах атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) 23 июня, передает ТАСС.
Севастопольцы зажигают свечи и приносят цветы и игрушки в Комсомольский парк имени Марии Байды.

24 июня был объявлен в Севастополе и Крыму днем траура. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших и распорядился оказать городу необходимую помощь.

Напомним, 23 июня украинские военные выпустили по Севастополю 5 ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. В результате атаки более 120 человек получили ранения, позже губернатор города Михаил Развожаев заявил, что число раненых увеличилось до 151. Пять человек погибли. По данным уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой, среди пострадавших 27 детей, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

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#всу
#севастополь
#атака
#ракетный удар
#владимир путин
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Стала известна должность брата ликвидированных в Дагестане сыновей главы района
Брат Омаровых являлся руководителем детско-юношеского футбола в Дагестане
23 июня 2024, 23:54

Фото: iStock/thomas-bethge

Брат ликвидированных после атаки террористов Османа и Адиля Омаровых Мурад был руководителем детско-юношеского футбола Федерации футбола Республики Дагестан, его должность ракрыта Telegram-каналом Mash.
Отмечается, что пятью днями ранее Мурад Омаров встречался с главой республики Сергеем Меликовым и бывшим советником президента футбольного клуба «Динамо Махачкала» Курбаном Бердыевым, а также с президентом ФК «Махачкала» Гаджи Гаджиевым. Встреча состоялась после выхода махачкалинского «Динамо» в Премьер-лигу.

Канал подчеркивает, что с 2019 года Омаров открыл спортивную школу для детей. Он также читал лекции с Бердыевым в городах и селах республики по повышению квалификации детских тренеров.

Ранее отца братьев Омаровых, главу Сергокалинского района Дагестана, Магомеда Омарова задержали и доставили на допрос.

До этого Baza заявила, что два его сына участвовали в нападении на Махачкалу. По предварительным данным, ликвидированными в перестрелке с сотрудниками правоохранительных органов были Осман и Адиль Омаровы.

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#терроризм
#террористы
#дети
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Губернатор поздравил школьников Подмосковья с завершением олимпийского сезона
23 июня 2024, 19:43

Фото: Константин  Семенец

В Одинцовском округе прошёл фестиваль «Взлёт.Пикник» для победителей и призёров Всероссийской олимпиады школьников из Подмосковья. Мероприятие включало пикник с бургерами и лимонадом, выставку достижений, мастер-классы, конкурсы и выступления кавер-бенда и диджеев.
Андрей Воробьёв поздравил олимпиадников, вручил награды тренерам и поблагодарил учащихся за их усердие и преподавателей за поддержку. Фестиваль прошёл на базе Областной гимназии им. Е.М. Примакова, где действует ОЦ «Взлет».

В «Взлете» ежегодно обучается более 5 тысяч талантливых школьников. За пять лет центр провёл свыше 800 программ для более 157 тысяч детей. Подмосковье активно поддерживает центр, в том числе открыв два кампуса.

Подмосковье улучшает показатели на Всероссийской олимпиаде: в этом году победителем или призёром стал почти каждый второй участник из 812 школьников региона. Для участников и победителей предусмотрены губернаторские премии до 500 тысяч рублей, а для педагогов — ежемесячные выплаты.

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В Петербурге задержали связанных с Пригожиным медиаменеджеров
В Петербурге ФСБ задержала связанных с Пригожиным медиаменеджеров
23 июня 2024, 06:14

Фото: iStock/BrianAJackson

В Петербурге задержали связанных с основателем частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгением Пригожиным медиаменеджеров, передает «Фонтанка».
По данным издания, Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала бывшего топ-менеджера медиахолдинга «Патриот» Илью Горбунова, а также главного редактора «Конкретно.ру» Кирилла Метелева.

Они обвиняются в вымогательстве денег у бывшего генерального директора телеканала «Санкт-Петербург» Александра Малькевича, который, согласно СМИ, имел отношение к структурам Пригожина.

Ранее «Царьград» со ссылкой на источники сообщал, что Пригожин мог быть причастен к арестам генералов Минобороны России.

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#задержание
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#санкт-петербург
#суд
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Психолог назвала главные ошибки женщин в отношениях
Психолог Молвинская: контроль и опека порой не уместны в отношениях
23 июня 2024, 03:53

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Чрезмерная эксплуатация в роли матери не всегда уместна в отношениях. Главная ошибка женщин была раскрыта в интервью с академическим психологом, преподавателем РАНХиГС Ириной Молвинской.
«Этот феномен часто проявляется в чрезмерной заботе, контроле и опеке, которые не всегда уместны в партнерских отношениях. Или же занимает роль критикующей, воспитывающей мамы для мужа-"подростка"», – разъяснила психолог.

По ек словам, привыкнув к роли матери, женщина начинает чрезмерно контролировать своего партнера и пытается решить все его проблемы. Из-за этого мужчина начинает чувствовать себя неполноценным и в результате может потерять уважение к своей возлюбленной.

Ранее психолог Джеффри Бернштейн перечислил три способа вернуть страсть в отношениях. По его словам, для восстановления общения очень важно качественное совместное времяпрепровождение.

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#психолог
#мать
#отношения
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