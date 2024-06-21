В Приморье задержали мужчину за призывы свергнуть власть в приграничных с КНР районах

Сотрудники ФСБ задержали в Приморье местного жителя, призывавшего к захвату действующей власти в Российской Федерации в районах, граничащих с Китаем. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.