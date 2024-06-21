В Приморье задержали мужчину за призывы свергнуть власть в приграничных с КНР районах

Фото: istock / irene_rebrova
Сотрудники ФСБ задержали в Приморье местного жителя, призывавшего к захвату действующей власти в Российской Федерации в районах, граничащих с Китаем. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.
По данным ведомства, россиянина задержали сотрудники пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю совместно с управлением ФСБ России по Тихоокеанскому флоту.
Гражданин публично обращался к жителям приграничных гордов и сёл с призывами к свержению конституционного строя и захвату власти.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности) УК РФ.
Ранее СК установил сотню напавших на Ингушетию боевиков из банды Басаева. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Читайте также:
На Украине объявили в розыск российских бизнесменов Ротенбергов
Аналитик Леонков: США поставят Patriot Киеву для защиты пилотов F-16
Названа организация, причастная к атакам на российскую энергоинфраструктуру
Гражданин публично обращался к жителям приграничных гордов и сёл с призывами к свержению конституционного строя и захвату власти.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности) УК РФ.
Ранее СК установил сотню напавших на Ингушетию боевиков из банды Басаева. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Читайте также:
На Украине объявили в розыск российских бизнесменов Ротенбергов
Аналитик Леонков: США поставят Patriot Киеву для защиты пилотов F-16
Названа организация, причастная к атакам на российскую энергоинфраструктуру
Алина Юрчак