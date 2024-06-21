Актера сериала «Склифосовский» задержали с наркотиками в Москве

Туриста сожгли заживо за осквернение Корана в Пакистане. Как сообщило издание Pakistan Today, ссылаясь на правоохранителей, мужчину подозревали в сожжении священного писания. Об этом объявили через громкоговорители, установленные на мечетях. Люди были настолько рассвирепевшими, что отбили злоумышленника у стражей порядка.