Актера сериала «Склифосовский» задержали с наркотиками в Москве

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
В Москве на Остаповском проезде был задержан актер Георгий Сагиашвили, у него в машине обнаружили наркотики, сообщает в своем Телеграм-канале SHOT.
Автомобиль артиста остановили в ночь пятницы сотрудники ДПС. При разговоре с сотрудниками, актер явно нервничал и они решили его досмотреть. По данным канала у артиста нашла пакетик с веществом, похожим на наркотики.
Георгий Сагиашвили известен своими ролями в сериалах "Прометей", "Немодельное агентство" и "Склифосовский", а также в фильме "С нуля".
Ранее в Москве задержали с наркотиками другую звезду сериала «Склифосовский» Богдана Кибалюка.
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Георгий Сагиашвили известен своими ролями в сериалах "Прометей", "Немодельное агентство" и "Склифосовский", а также в фильме "С нуля".
Ранее в Москве задержали с наркотиками другую звезду сериала «Склифосовский» Богдана Кибалюка.
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Олег Дикий