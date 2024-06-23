В Петербурге задержали связанных с Пригожиным медиаменеджеров

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В Петербурге задержали связанных с основателем частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгением Пригожиным медиаменеджеров, передает «Фонтанка».
По данным издания, Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала бывшего топ-менеджера медиахолдинга «Патриот» Илью Горбунова, а также главного редактора «Конкретно.ру» Кирилла Метелева.
Они обвиняются в вымогательстве денег у бывшего генерального директора телеканала «Санкт-Петербург» Александра Малькевича, который, согласно СМИ, имел отношение к структурам Пригожина.
Ранее «Царьград» со ссылкой на источники сообщал, что Пригожин мог быть причастен к арестам генералов Минобороны России.
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Они обвиняются в вымогательстве денег у бывшего генерального директора телеканала «Санкт-Петербург» Александра Малькевича, который, согласно СМИ, имел отношение к структурам Пригожина.
Ранее «Царьград» со ссылкой на источники сообщал, что Пригожин мог быть причастен к арестам генералов Минобороны России.
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Александр Климов