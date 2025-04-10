РБК: Правительство РФ готовится к возврату иностранных компаний

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Правительство РФ рассматривает потенциальное возвращение иностранных компаний, которые покинули российский рынок после начала сво в 2022 году. Об этом сообщает РБК.
«Российские власти в настоящее время готовят законопроект, позволяющий иностранным компаниям, покинувшим Россию, вернуться на российский рынок», — говорится в сообщении.
В процессе подготовки рассматривается возможность разработки мер, которые будут соблюдать компании, желающие вернуться в РФ. В частности планируется потребовать от организаций делиться технологиями, наладить в России производство и создавать полные производственные цепочки.
Помимо этого власти разрабатывают меры защиты для национальных компаний, чтобы они были ограждены от возможной конкуренции. К тому же планируется дать предпринимателям шанс оценивать риски от возвращения, чтобы те могли высказывать свое мнение перспективе работы иностранных компаний на рынке РФ.
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