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РБК: Правительство РФ готовится к возврату иностранных компаний

Фото: iStock/Yury Gubin

Фото: iStock/Yury Gubin

Правительство РФ рассматривает потенциальное возвращение иностранных компаний, которые покинули российский рынок после начала сво в 2022 году. Об этом сообщает РБК.
«Российские власти в настоящее время готовят законопроект, позволяющий иностранным компаниям, покинувшим Россию, вернуться на российский рынок», — говорится в сообщении.

В процессе подготовки рассматривается возможность разработки мер, которые будут соблюдать компании, желающие вернуться в РФ. В частности планируется потребовать от организаций делиться технологиями, наладить в России производство и создавать полные производственные цепочки.

Помимо этого власти разрабатывают меры защиты для национальных компаний, чтобы они были ограждены от возможной конкуренции. К тому же планируется дать предпринимателям шанс оценивать риски от возвращения, чтобы те могли высказывать свое мнение перспективе работы иностранных компаний на рынке РФ.

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Перенос производства iPhone из Азии в США увеличит цену смартфона в 3,5 раза
10 апреля 2025, 05:50

Фото: iStock/RollingCamera

Если Apple перенесет производство из Азии в США, тогда стоимость iPhone может увеличиться в 3,5 раза. Об этом сообщает CNN.
«Вы строите эту (цепочку поставок) в США с фабрикой в Западной Вирджинии и Нью-Джерси. Это будут iPhone за 3500 долларов», — поделился с телеканалом аналитик из Wedbush Securities Дэн Айвз.

На данный момент средняя стоимость смартфона равняется 1000 долларов. Если перенос производства все-таки произойдет, цена за телефон может вырасти до 3500 долларов.

По словам Айвза, перенос лишь десятой части цепочки поставок может занять около трех лет. На эти цели компании придется проинвестировать порядка 30 миллиардов долларов.

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Mehr: в небе над Ираном замечен неопознанный светящийся объект
10 апреля 2025, 02:10

Фото: iStock/SVproduction

Жители города Кум в центральной части Ирана заметили в небе неопознанный светящийся объект. Об этом сообщает Mehr.
«В ночь на четверг в небе над городом Кум был замечен неопознанный светящийся объект», — передает агентство.

Официальной информации о происшествии пока нет. Власти и эксперты изучают инцидент. На данный момент известно то, что объект двигался по небу и ярко светился.

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МВД: мошенники создают копии сайтов для махинаций со страховыми полисами ОСАГО
10 апреля 2025, 01:59

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Мошенники начали создавать точные копии сайтов, на которых предлагают приобрести страховой полис ОСАГО. Об этом сообщают в МВД.
«Мошенники регистрируют доменное имя, содержащее в названии слово "osago " или напоминающее имя одной из известных страховых компаний. На этом домене размещается фишинговый сайт, страницы которого практически полностью копируют оформление оригинального веб-ресурса, принадлежащего страховой компании», — цитирует ведомство РИА Новости.

Мошенники предлагают пользователям заполнить анкету для расчета примерной стоимости полиса. В ней просят ввести имя, дату рождения, номер водительского удостоверения, данные об автомобиле, номер телефона и электронную почту для связи. После гражданам дают возможность оформить электронный полис ОСАГО, для чего требуется ввести данные банковской карты. Когда пользователь подтверждает оплату, мошенники обходят двухфакторную аутентификацию и списывают средства.

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«Не научились кормить грудью»: Милонов заявил оценил предложение о декрете для мужчин
Депутат Милонов: нет ничего плохого в том, если мужчины будут уходить в декрет
09 апреля 2025, 23:49

Виталий Милонов (фото: ВКонтакте @milonov)

Нет ничего плохого в том, если мужчины будут уходить в декрет. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов, поддерживая соответствующее предложение главы комитета по демографии партии «Новые люди» Анфисы Чеховой. При этом, по его словам, «никакой муж не заменит материнскую любовь и заботу».
«Мужчины, к счастью, не научились кормить грудью. Когда между супругами существуют уважение и взаимопонимание, то мужчинам полезно побыть с ребенком в декрете вместо жены», — подчеркнул парламентарий в беседе с RT.
Вместе с тем Милонов прокомментировал и другую инициативу Чеховой — заменить «очень странное» слово «брак». В разговоре с «Газетой.Ru» он заметил, что брак — формальный термин, который практически не используется, в отличие от того же слова «семья». Депутат обратил внимание, что русский язык полон слов одинаковых по звучанию и различных по значению.
«Естественно, все мы закончили школу и прекрасно понимаем этимологию словосочетания «брачный союз» — «брать», то есть брать замуж, жениться. А слово «брак» в плане дефектной работы, это пришло из Европы, от древнегерманского языка: «брак», то есть ломаное», — пояснил депутат.
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#депутат
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Россияне стали больше заботиться о домашних животных
09 апреля 2025, 23:46

Фото: iStock/Chalabala

Россияне стали больше заботиться о своих домашних питомцах, так как интерес покупателей к разнообразным сухим кормам для животных вырос в 2,5 раза относительно прошлой зимы. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса Купер и сети магазинов «Бетховен». В приоритете для владельцев — формулы для укрепления иммунитета, суставов и зубов у животных.
«Также популярны холистические и лечебные линейки: их используют не только для решения конкретных проблем, но и в профилактических целях. Особенно такие корма актуальны для кошек и собак с пищевой чувствительностью. В тренде — монопротеиновые рационы с одним источником белка и с пониженным содержанием зерна. Также отмечается интерес к беззерновым вариантам», — пишет «Газета.Ru», изучившая результаты исследования.
Тем временем президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев развеял распространенные мифы собаководов о клещах и блохах у питомцев. В беседе с «Известиями» эксперт отметил, что многие считают препараты от клещей действуют сразу, когда на самом деле их нужно наносить заранее, чтобы действующее вещество накопилось в эпидермисе. Заблуждением он также назвал представление о том, что не стоит снимать уже прицепившегося клеща, чтобы не навредить собаке. Он подчеркнул, что, ожидая, пока паразит «наестся», владелец подвергает питомца еще большему риску интоксикации.
«Некоторые владельцы не используют определенные средства защиты из-за того, что питомец не выходит гулять дальше двора многоквартирного дома, другие прекращают обрабатывать собак в конце лета, а кто-то слишком поздно начинает обработку, потому что думает, что средство подействует сразу», — уточнил он.
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