РБК рассказал о жизни села участников терактов в Махачкале и Дербенте

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В нападении на церкви и синагоги, а также в убийствах полицейских и мирных жителей в Махачкале и Дербенте участвовали выходцы из дагестанского села Сергокала. Одного из сыновей бывшего главы Сергокалинского района следователи считают организатором преступной группы.
О том, как и чем живёт предгорное село Сергокала, рассказали журналисты издания РБК. Этот административный центр Сергокалинского района находится в 70 километрах от Махачкалы, проживают в нём почти девять тысяч человек. Участие в нападении 31-летнего Османа и 37-летнего Адиля Омаровых, а также других выходцев из села стало для всех шоком, никто не ожидал такого, говорят местные жители.
Всего у Омарова восемь детей. Шестеро вместе с отцом были арестованы после терактов по статьям о мелком хулиганстве. Один из мужчин попросил прощения у всех пострадавших за теракт, который совершил его брат, сказав, что сам он всегда был против терроризма и экстремизма.
По словам местных жителей, слухи о наличии в Сергокале «спящих ячеек» ходили между жителями, но никто не знал, что в них участвуют именно эти люди. Все участники нападения ходили в одну мечеть, жители села между собой называли её «ваххабитской». Сельчане рассказали также, что Осман и Адиль Омаровы имели очень сильные связи с Турцией и постоянно туда ездили. Осман жил там полтора года и вернулся на родину в апреле.
Жители Сергокалы считают, что своим поступком террористы опозорили село.
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«Как глава района мог руководить муниципалитетом, если не смог дать воспитания своим детям? <...> Может, у нас есть еще главы районов, где орудуют спящие ячейки бандформирований?» — прокомментировал арест отца семейства Магомеда Омарова глава Дагестана Сергей Меликов.
Всего у Омарова восемь детей. Шестеро вместе с отцом были арестованы после терактов по статьям о мелком хулиганстве. Один из мужчин попросил прощения у всех пострадавших за теракт, который совершил его брат, сказав, что сам он всегда был против терроризма и экстремизма.
По словам местных жителей, слухи о наличии в Сергокале «спящих ячеек» ходили между жителями, но никто не знал, что в них участвуют именно эти люди. Все участники нападения ходили в одну мечеть, жители села между собой называли её «ваххабитской». Сельчане рассказали также, что Осман и Адиль Омаровы имели очень сильные связи с Турцией и постоянно туда ездили. Осман жил там полтора года и вернулся на родину в апреле.
Жители Сергокалы считают, что своим поступком террористы опозорили село.
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Александр Бойцов