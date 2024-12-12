РБК: спрос иностранцев на новогодние туры в РФ вырос в несколько раз

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Спрос иностранцев на новогодние туры в РФ в 2024 году вырос в два-три раза по сравнению с прошлым годом, сообщил РБК, ссылаясь на туроператоров.
У «Тари Тур» продажи туров на новогодние праздники в РФ выросли в декабре на 40 процентов, а у «Свой ТС» иностранцы бронируют на 70-80 процентов больше, чем год назад.
Источник подчеркнул, что в зимний период Российская Федерация пользуется огромным спросом у жителей Ближнего Востока и Китая. У туроператора Space Travel на Объединенные Арабские Эмираты приходится 90 процентов туристов. Гендиректор компании Артур Мурадян уточнил, что РФ для этой страны является безвизовым направлением, которое хорошо обеспеченно авиаперевозкой.
Зимой в Россию едет большое количество жители Кувейта, Саудовской Аравии, Бахрейна и Омана. Они могут получить электронные визы за четыре дня.
Чаще всего иностранцы для отдыха в России на зимних каникулах выбирают Москву. Гендиректор Space Travel передал, что в последний год туристы ездят в короткие поездки из столицы в Санкт-Петербург или Казань.
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Источник подчеркнул, что в зимний период Российская Федерация пользуется огромным спросом у жителей Ближнего Востока и Китая. У туроператора Space Travel на Объединенные Арабские Эмираты приходится 90 процентов туристов. Гендиректор компании Артур Мурадян уточнил, что РФ для этой страны является безвизовым направлением, которое хорошо обеспеченно авиаперевозкой.
Зимой в Россию едет большое количество жители Кувейта, Саудовской Аравии, Бахрейна и Омана. Они могут получить электронные визы за четыре дня.
Чаще всего иностранцы для отдыха в России на зимних каникулах выбирают Москву. Гендиректор Space Travel передал, что в последний год туристы ездят в короткие поездки из столицы в Санкт-Петербург или Казань.
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Ольга Енгалычева