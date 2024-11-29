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Россияне устроили голодовку на лайнере, заглохшем по пути в Антарктиду

Фото: iStock/kynny

Фото: iStock/kynny

Российские туристы устроили голодовку на лайнере, который заглох по пути в Антарктиду. Люди требуют вернуть им деньги за несостоявшийся круиз. Об этом сообщает Mash.


По данным издания, 13 ноября 170 туристов зашли на судно SH DIANA в Кейптауне. В рамках круиза они должны были посетить острова Элефант, Героина, Паулет, Браун Блафф, памятник Д'Юрвилю, Янки-Харбор и остров Десепшн в Антарктиде. Но 22 ноября корабля заглох двигатель.

При этом компания отказывается возмещать людям стоимость путевки, за которую они заплатили от 485 до 694 тысяч рублей. Тогда в знак протеста туристы из России и Китая устроили в голодовку. Они требуют вернуть деньги. Тем временем китайцы настроены более серьезно, они уже готовы брать корабль штурмом. Также некоторые уже написали жалобу в Международную морскую организацию и готовят иски в суд.

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#туристы
В Подмосковье школьник случайно выстрелил себе в голову из пистолета
29 ноября 2024, 10:08

Фото: istockphoto/undefined undefined

В подмосковной Балашихе 15-летний школьник купил на маркетплейсе пневматический пистолет и устроил дома тир. После неудачного выстрела пуля срикошетила от мишени и застряла у парня в виске.
Мишени школьник сделал из пенопласта, сообщает телеграм-канал SHOT. Время для упражнений в стрельбе он выбрал в тот момент, когда родители были на работе. Одна из пулек после не слишком точного выстрела рикошетом от стены угодила парню в голову и застряла под кожей в районе виска.

Вернувшись домой, мать с отцом увидели на голове сына огромную шишку и были в шоке. Вызвали скорую помощь, ребёнка экстренно госпитализировали. Хирурги извлекли из его головы пулю, сейчас он проходит реабилитационные процедуры в больнице.

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Жена главы социального центра на Алтае назвала причиной смертей ротавирус
29 ноября 2024, 09:27

Фото: istockphoto/Rasi Bhadramani

Постояльцы социального центра «Рубикон» в Алтайском крае скончались от ротавируса. Об этом заявила жена руководителя учреждения Наталья, которая там работает.
В беседе с RT она предположила, что источником заражения стал бездомный, который недавно был доставлен в центр.

«Мы полагаем, что этот человек прибыл к нам уже инфицированным, так как провел в центре короткое время и вскоре скончался», — сказала Наталья.

Женщина сообщила, что вспышка заболевания началась ещё в прошлую пятницу, 22 ноября. Двоих заболевших доставили в больницу сотрудники центра. В региональном управлении эпидемиологии и гигиены причиной инфекции назвали ротавирус. После этого была проведена тотальная дезинфекция помещений.

Ранее сообщалось, что в частной социальной организации было найдено тело ​умершего постояльца. Ещё несколько человек были госпитализированы. Двое из низ впоследствии скончались. На данный момент в больницах находятся 17 человек.

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#сотрудники
#заболевания
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«Коммерсант»: главное здание СК РФ впервые стало местом преступления
29 ноября 2024, 08:19

Фото: РИА НОвости/Наталья Селиверстова

Помещения в здании Следственного комитета России в Москве впервые стало местом преступления из-за преступной деятельности заместителя руководителя управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет Александра Избенко, который похищал вещдоки. Об этом сообщает «Коммерсант».
«Избенко похищал вещдоки по резонансным уголовным делам, которые находись у него в производстве, в том числе о крушении пассажирского самолета. Похищенные драгоценности и ценные вещи он тратил на покупки машин и недвижимости в Москве», — говорится в сообщении.

Все покупки он оформлял на родственников.

Избенко задержали 26 октября прошлого года, он руководил одним из ведущих подразделений ГСУ СКР. Его обвиняют в растратах в крупном и особо крупном размере.

Обвинительное заключение по делу Избенко уже утверждено. Документы направлены направлены в Басманный райсуд.

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Три смерти и 21 пострадавший: Кого задержали за трагедию в «Рубиконе»
На Алтае СК задержал главу социальной организации, где насмерть отравились люди
29 ноября 2024, 06:53

Фото: iStock/YakobchukOlena

В селе Калистратиха Алтайского края задержан директор центра социального обслуживания «Рубикон» после массового отравления, приведшего к гибели трёх человек и госпитализации более 20 постояльцев.
Инцидент произошёл 28 ноября, когда жители центра начали обращаться за медицинской помощью. О деталях расследования дела сообщили ТАСС в СУ СК РФ по Алтайскому краю.

По предварительной версии, причиной заболевания могла стать ротавирусная инфекция.

По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено уголовное дело. Следствие уже инициировало ходатайство о заключении подозреваемого под стражу.

Ведутся активные следственные действия, а прокуратура Алтайского края держит расследование на контроле, проверяя также соблюдение федерального законодательства.

Известно, что общее число пострадавших достигло 21 человека. Минздрав региона подтвердил госпитализацию 18 из них. Следственные органы продолжают выяснять обстоятельства происшествия, чтобы установить виновных и причины произошедшего.

«Радио 1» 28 ноября писало о том, что в Алтайском крае в частном центре из-за отравления умерли три человека.

Ранее сообщалось, что в Петербурге госпитализировали свыше 20 людей после отравления.

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Бастрыкину доложат о делах об истязании ребенка в Кузбассе

Mash: в районе города Каменск-Шахтинский загорелась нефтебаза, появилось видео

Крупный пожар тушат на промобъекте в Ростовской области
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#расследование
#заболевания
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Крупный пожар тушат на промобъекте в Ростовской области
29 ноября 2024, 05:18

Фото: iStock/Distortion Media

Объемный пожар на промышленном объекте в Каменском районе Ростовской области тушат пожарные.
«В Каменском районе дежурно-спасательные подразделения тушат крупный пожар на промобъекте. Всего задействовано 109 человек, 38 единиц техники», — написал в своем Telegram-канале врио губернатора Юрий Слюсарь.
Ранее этой ночью «Радио 1» писало о том, что на нефтебазе в пригороде города Каменск-Шахтинский начался пожар, и показывало недолгое видео происходящего, снятое очевидцами и попавшее в распоряжение Telegram-канала Mash.

Известно, что в ночь с 28 ноября на 29 ноября Силы ПВО РФ столкнулись с массированной атакой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Ростовскую область, при этом подавление идет успешно: нейтрализованы уже 30 БПЛА ВСУ. На момент изначального оповещения было доложено, что жертв нет.

Еще один крупный пожар произошел 27 ноября в техническом помещении автосалона в хуторе Ветряк Воронежской области.

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Mash: в районе города Каменск-Шахтинский загорелась нефтебаза, появилось видео
29 ноября 2024, 02:45

Фото: istockphoto/Kara Capaldo

На нефтебазе в пригороде города Каменск-Шахтинский начался пожар, передает Mash. В распоряжение канала попало видео происшествия.
Причины возгорания нефтебазы на данный момент неизвестны, как и информация о возможных пострадавших.


Ранее стало известно, что силы ПВО РФ устранили 30 дронов ВСУ на северо-западе Ростовской области. На протяжении всей ночи ВСУ совершают активные атаки дронами.

«Радио 1» уже сообщало о том, как ПВО сбила четыре БПЛА ВСУ над Белгородской и Брянской областями.

Также 28 числа случился другой пожар: в Уфе загорелось производственное здание с лакокрасочной продукцией.

Скоро зима, но вопрос опасности лесных пожаров остается актуальным, поэтому недавно депутаты Мособлдумы предложили на федеральном уровне предоставить право проезда по автодорогам спецтехники для тушения пожаров без оформления специальных разрешений.

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#видео
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#пожарные
#нефть
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Владельца квест-рума в Махачкале осудят за мучительную смерть девушек во время игры
Хозяина квест-комнаты в Махачкале ждет суд за гибель двух девушек при пожаре
29 ноября 2024, 02:09

Фото: istockphoto/blinow61

Собственник квест-комнаты «Дом ужасов», расположенной на улице Расула Гамзатова в Махачкале, вместе с двумя аниматорами окажется на суде по уголовному делу, связанному с трагической гибелью двух девушек в пожаре, который произошел в июле.
Инцидент случился 22 числа 2024 года: три участника квеста сильно пострадали от пожара, который начался, когда они были на квесте. Лишь один из пострадавших, молодой человек, выжил. Другие две жертвы — молодые девушки, одна из которых была женой пострадавшего, — умерли в больнице от серьезных ожогов.

Детали расследования сообщили в официальном Telegram-канале прокуратуры Дагестана.

Владелец квест-парка Гусейн Ибрагимов и два аниматора, работающие с ним, были задержаны в рамках уголовного дела о том, что предоставляемые ими услуги не отвечали необходимым требованиям безопасности. Один из аниматоров поджег во время квеста перчатку, следуя правилам игры, но затем неосторожно кинул ее на емкость с бензином.

«Уголовное дело прокуратурой района для рассмотрения по существу направлено в Ленинский районный суд города Махачкалы», — проинформировал Telegram-канал.
28 ноября также случился пожар. Ранее «Радио 1» писало, что производственное здание с лакокрасочной продукцией загорелось в башкирской Уфе.

Помимо этого стало известно о том, что пропавший в Прокопьевске 12-летний школьник сбежал из дома из-за зверских издевательств отчима. Уже есть информация о прогрессе расследования об истязании бедного мальчика.

Также сегодня свыше 20 человек госпитализировали после отравления в ресторане «Токио-City» в Северной столице.

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#пожарная безопасность
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Бастрыкину доложат о делах об истязании ребенка в Кузбассе
28 ноября 2024, 21:45

Фото: istockphoto/Aleksandra Nigmatulina

Главе СК РФ Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования дел об истязании ребенка в Кузбассе, проинформировали в пресс-службе ведомства.
«Председатель СК России запросил у руководителя СУ по Кемеровской области-Кузбассу Безукладникова А.С. доклад о ходе расследования уголовных дел и причинах произошедшего», — сказали в СК.
Ранее сообщалось, что 12-летний ребенок сбежал из-за издевательств со стороны отчима. Мальчика обнаружили живым в городском супермаркете. Позже выяснилось, что отчим заставлял его спать в холодных помещениях, а также изуродовал ребенку лицо. Сейчас пострадавшим занимаются психологи.

Возбуждены уголовные дела по факту истязаний и халатности должностных лиц.

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#мир
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#криминал
#дети
#следственный комитет
#кемерово
#уголовное дело
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Россиянку из Челябинской области подозревают в удушении соседки из ревности
28 ноября 2024, 21:28

Фото: istockphoto/blinow61

В удушении знакомой из ревности подозревается 46-летняя россиянка из Челябинской области, пишет «Лента.ру», ссылаясь на региональное СУ СК РФ.
Следователи считают, что в период с 15 по 27 ноября соседки конфликтовали, а потом фигурантка напала на оппонентку, став душить до полной потери признаков жизни.

Сейчас силовики решают вопрос о мере пресечения и предъявлении обвинения. Ранее в пресс-службе ГСУ СК столицы сообщили об изнасиловании мигрантом 14-летней девочки подростка. Все случилось на Ленинском проспекте в юго-западной части города.

По информации следователей, уроженец Таджикистана зашел в квартиру к школьнице, а затем надругался над ребенком. Мигранта уже задержали.

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#мир
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