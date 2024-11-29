Россияне устроили голодовку на лайнере, заглохшем по пути в Антарктиду

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Российские туристы устроили голодовку на лайнере, который заглох по пути в Антарктиду. Люди требуют вернуть им деньги за несостоявшийся круиз. Об этом сообщает Mash.
По данным издания, 13 ноября 170 туристов зашли на судно SH DIANA в Кейптауне. В рамках круиза они должны были посетить острова Элефант, Героина, Паулет, Браун Блафф, памятник Д'Юрвилю, Янки-Харбор и остров Десепшн в Антарктиде. Но 22 ноября корабля заглох двигатель.
При этом компания отказывается возмещать людям стоимость путевки, за которую они заплатили от 485 до 694 тысяч рублей. Тогда в знак протеста туристы из России и Китая устроили в голодовку. Они требуют вернуть деньги. Тем временем китайцы настроены более серьезно, они уже готовы брать корабль штурмом. Также некоторые уже написали жалобу в Международную морскую организацию и готовят иски в суд.
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