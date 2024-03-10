РБК: в 2023 году Аргентина выдала ВНЖ рекордному числу россиян

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В 2023 году 3,7 тысяч россиян получили вид на жительство в Аргентине. Это рекордное число ВНЖ, выданных россиянам в Аргентине за год. Об этом пишет РБК со ссылкой на аргентинское Министерство внутренних дел.
Там уточнили, что в 2020 году ВНЖ Аргентины было выдано 390 гражданам России, в 2021 году — 320 россиянам, в 2022 году — 919.
По данным издания Pagina 12 и аргентинского Национального управления миграции (DNM), с 1 января 2022 года по июнь 2023 года в Аргентину въехали 34 797 россиян, а выехали 25 768.
А с целью миграции, по данным миграционного управления, в Аргентину в 2020 году в страну эмигрировал 191 гражданин РФ, в 2021 году въехали 199 россиян, в 2022 году — 2,1 тыс., в 2023 году — 8,4 тыс.
В январе 2024 года рекордно высоким стал также показатель выданных ВНЖ россиянам за месяц. Так, за январь 501 гражданин России стал резидентом Аргентины. Средний месячный показатель в 2022 году варьировался от 50 до 150 россиян, в 2023 году — от 201 до 459.
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По данным издания Pagina 12 и аргентинского Национального управления миграции (DNM), с 1 января 2022 года по июнь 2023 года в Аргентину въехали 34 797 россиян, а выехали 25 768.
В январе 2024 года рекордно высоким стал также показатель выданных ВНЖ россиянам за месяц. Так, за январь 501 гражданин России стал резидентом Аргентины. Средний месячный показатель в 2022 году варьировался от 50 до 150 россиян, в 2023 году — от 201 до 459.
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Ювелина Бернст