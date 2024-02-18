Уровень бедности в Аргентине достиг максимума за последние 20 лет

Фото: iStock/HStocks
Уровень бедности в Аргентине в январе 2024 года достиг 57,4%, что является самым высоким показателем по крайней мере за последние 20 лет. Об этом в воскресенье сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные отчёта, составленного Католическим университетом Аргентины (UCA).
Согласно этому документу, девальвация песо (национальная аргентинская валюта), которую провёл после своего вступления в должность президента страны либертарианец Хавьер Милей, а также последовавшее за этим повышение цен только подстегнули уровень бедности.
В декабре минувшего года новое аргентинское правительство под его руководством объявило о начале масштабных экономических реформ и борьбе со льготами для политических династий Аргентины, которые Милей называет «кастой».
Напомним, что при вступлении в должность Хавьер Милей публично пообещал «долларизировать» национальную экономику и обуздать инфляцию, которая к тому моменту достигала 200%.
Первым шагом явилась девальвация песо по отношению к американскому доллару на 54 процента, что вкупе с дальнейшим ростом цен вызвало резкое падение дохода аргентинцев и увеличение уровня бедности до показателя в 49,5% (на тот момент). Кроме того, правительство Милея объявило о сокращении субсидий на энергетику и транспорт, а также повышении налогов ради достижения бюджетного баланса.
Власти перешли к жёсткой экономии во всех сферах. Были урезаны затраты на правительство, вместо 18 министерств осталось только девять, сократилось и число персонала в ведомствах. Среди 300 поправок к законам и нормативным актам, подготовленных Милеем, запрет любых экспортных ограничений, отказ от регулирования цен и невмешательство правительства в некоторые отрасли, например, винодельческий сектор, туризм, рынок аренды жилья и другие.
Читайте также:
Новый президент Аргентины Милей подготовил более 300 «шоковых» реформ
Президент Аргентины Милей подтвердил намерение закрыть Центробанк
Историк Митина: «Милей связан с дикой приватизацией, это аргентинский Чубайс»
«Истинное наследие кастовой модели: шестеро из каждых 10 аргентинцев бедны», – так прокомментировал в своих социальных сетях отчёт UCA сам Хавьер Милей.
Напомним, что при вступлении в должность Хавьер Милей публично пообещал «долларизировать» национальную экономику и обуздать инфляцию, которая к тому моменту достигала 200%.
Первым шагом явилась девальвация песо по отношению к американскому доллару на 54 процента, что вкупе с дальнейшим ростом цен вызвало резкое падение дохода аргентинцев и увеличение уровня бедности до показателя в 49,5% (на тот момент). Кроме того, правительство Милея объявило о сокращении субсидий на энергетику и транспорт, а также повышении налогов ради достижения бюджетного баланса.
Власти перешли к жёсткой экономии во всех сферах. Были урезаны затраты на правительство, вместо 18 министерств осталось только девять, сократилось и число персонала в ведомствах. Среди 300 поправок к законам и нормативным актам, подготовленных Милеем, запрет любых экспортных ограничений, отказ от регулирования цен и невмешательство правительства в некоторые отрасли, например, винодельческий сектор, туризм, рынок аренды жилья и другие.
Читайте также:
Новый президент Аргентины Милей подготовил более 300 «шоковых» реформ
Президент Аргентины Милей подтвердил намерение закрыть Центробанк
Историк Митина: «Милей связан с дикой приватизацией, это аргентинский Чубайс»
Артем Путинцев