В Аргентине закроют единственное новостное госагентство страны

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Президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что закрывает единственное новостное госагентство в стране, передает РИА Новости.
Глава государства объяснил это тем, что в последние десятилетия агентство пропагандировало политику экс-президента Кристины Киршнер.
Ранее власти планировали приватизировать агентство.
Милей пришел к власти в стране после инаугурации 10 декабря. Среди его предвыборных обещаний было закрытие Центробанка, долларизация экономики, приватизация госкомпаний, а также отказ от участия в БРИКС.
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Ранее власти планировали приватизировать агентство.
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Ювелина Бернст