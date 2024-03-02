В Аргентине закроют единственное новостное госагентство страны

В Казахстане произошел сбой на портале госуслуг eGov из-за перехода на единый часовой пояс UTC+5. В результате все без исключения жители страны «постарели» на один день — теперь дата рождения в их цифровых документах отображается на день раньше. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на сообщение пресс-службы Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана.