Реабилитолог раскрыл, чем чревато плоскостопие

18 сентября 2026, 15:08

Реабилитолог Ачкасов: плоскостопие чревато проблемами с коленями и челюстью

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Плоскостопие может развиваться не только в детском возрасте, но и у взрослых людей. Причиной тому может стать длительное ношение обуви с плоской подошвой или интенсивные физические нагрузки.





Заведующий кафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов в беседе с Общественной Службой Новостей Ачкасов отметил, что человеческий организм изначально формировался в расчете на ходьбу по неровным поверхностям — земле, камням, гальке. Однако цивилизация привела к тому, что люди стали ходить по асфальту в обуви, что, по мнению специалиста, неизбежно ведет к развитию плоскостопия и сопутствующих заболеваний. Эксперт подчеркнул, что с улучшением жизненных условий число людей с этим диагнозом неуклонно растет, и проблема заключается не только в утрате стопой амортизационной функции — ее деформация отражается на всем скелете.





«Стопа — это очень важный функциональный отдел опорно-двигательного аппарата человека. От ее состояния зависит и состояние других отделов: и коленей, и тазобедренного сустава, и спины, и даже шеи, и, удивитесь, челюстно-лицевого аппарата. Весь скелет — это взаимосвязь мышц и костей, которые связаны в единую цепочку. Нарушение одного сегмента влечет за собой патологию других», — пояснил специалист.

«Ставим стельки, ходим, корригируем. Понятно, что надо этим заниматься с детства, но и взрослым это тоже нужно. Стопа всегда может распластаться — например, марафон пробежали, длительная нагрузка, и стопа распластывается. Стопа — очень динамичный фактор, поэтому взрослым тоже надо корригировать и профилактировать. Это не так, что в детстве носил стельку, потом живешь спокойно, это надо всю жизнь делать. Соблюдать правильный образ жизни, носить стельки, ходить, в том числе по искусственной неровной поверхности, делать упражнения — все вместе», — уточнил Ачкасов.