В областном турнире по петанку «Серебряный шар» приняли участие 250 долголетов
250 членов клуба «Активное долголетие» из 12 подмосковных округов приняли участие в турнире Московской области по петанку «Серебряный шар», который состоялся в Серебряных Прудах в среду, 5 августа. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства социального развития.
Соревнования организовали на территории парка «Скитские пруды».
«По итогам турнира первое место заняла команда «Сенеж» из Химок, второе — команда «Жуки» из Раменского, а третье — команда «Молния» из Балашихи», — говорится в сообщении.В программу турнира вошли также мастер-классы по рукоделию, занятия арт-терапией, тренировка по зумбе и танцевальный флешмоб.
Все мероприятия программы «Активное долголетие», включая уроки компьютерной грамотности и иностранных языков, занятия йогой и скандинавской ходьбой, экскурсии и соревнования, доступны жителям Московской области предпенсионного и пенсионного возраста.