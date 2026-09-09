Подмосковные врачи спасли более 2 400 недоношенных детей
Свыше 2 400 младенцев, родившихся недоношенными, выходили врачи Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Спасать малышей помогает самая современная медицинская техника и высокая квалификация медиков.
«Специалисты оказывают помощь на всех этапах — от реанимации новорождённого до дальнейшего восстановления. Благодаря этому с начала 2026 года неонатологам удалось спасти более 2 400 недоношенных детей, в том числе 140 с экстремально низкой массой тела», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.Подробная информация о системе родовспоможения в Московской области размещена на портале «Стань мамой в Подмосковье».