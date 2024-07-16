Юный экоактивист представил дизайн светящихся мусорных контейнеров

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12-летний школьник Александр Бочкарёв впервые представил на интерактивной онлайн-выставке «Национальные Экотрадиции» инновационные решения для мусорных контейнеров.
Об этом рассказала руководитель проекта «Экотрадиции» Ольга Лавлинская.
Вдохновившись свойствами биолюминесцентных растений, подросток создал дизайн светящихся контейнеров. По словам юного экоактивиста, они не только будут красиво смотреться, создавая ночью дополнительное освещение, но и напоминать, что нужно беречь окружающую среду и утилизировать мусор правильно.
Ранее сообщалось, что проект «Экотрадиция» представил в Подмосковье интерактивную онлайн-выставку «Национальные Экотрадиции».
Международный онлайн-конкурс «Экотрадиция» проводится в России с 2016 года. В нём участвуют жители России, Казахстана, Узбекистана и Белорусии. Они создают рисунки на тему природы, экологии, инноваций и науки, которые впоследствии экспонируются на выставке.
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Вдохновившись свойствами биолюминесцентных растений, подросток создал дизайн светящихся контейнеров. По словам юного экоактивиста, они не только будут красиво смотреться, создавая ночью дополнительное освещение, но и напоминать, что нужно беречь окружающую среду и утилизировать мусор правильно.
«Инновационные идеи нашей выставки направлены на создание более устойчивого будущего. Ведь только через экологически ориентированные инновации мы можем обеспечить процветание и благополучие страны», – отметила Лавлинская.Идеи школьника, воплощённые в книге для творчества «Скетчбук Экотрадиции», сочетают функциональность, эстетику и философию. Свои рисунки он модернизировал с помощью нейросети.
Ранее сообщалось, что проект «Экотрадиция» представил в Подмосковье интерактивную онлайн-выставку «Национальные Экотрадиции».
Международный онлайн-конкурс «Экотрадиция» проводится в России с 2016 года. В нём участвуют жители России, Казахстана, Узбекистана и Белорусии. Они создают рисунки на тему природы, экологии, инноваций и науки, которые впоследствии экспонируются на выставке.
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Лора Луганская