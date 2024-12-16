Ребята из Сергиева Посада выиграли в проекте «Новогодняя мастерская»

Фото: Министерство социального развития Московской области
Дети из Сергиево-Посадского Семейного центра, посещающие творческую мастерскую, участвовали в проекте «Новогодняя мастерская: древнерусский Дед Мороз», который организовал благотворительный фонд «Исток». В рамках этого проекта ребята изготавливали оригинальные новогодние игрушки — древнерусского Деда Мороза в синей шубе, сообщает Министерство социального развития Московской области.
Ребята внимательно изучили изображения Деда Мороза, чтобы определить, как лучше всего передать его характер и ощущение зимней магии. Под руководством учителей участники освоили разные способы работы с фетром: от вырезания и сшивания до вышивания и украшения.
Когда игрушки были готовы, их представили на финальной презентации проекта.
9 декабря состоялось заключительное мероприятие проекта в Подольске, на котором присутствовали участники, их друзья и представители благотворительной организации. Гости мероприятия высоко оценили результаты работы ребят. В завершение праздника победители получили дипломы и памятные подарки.
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Когда игрушки были готовы, их представили на финальной презентации проекта.
Фото: Министерство социального развития Московской области
9 декабря состоялось заключительное мероприятие проекта в Подольске, на котором присутствовали участники, их друзья и представители благотворительной организации. Гости мероприятия высоко оценили результаты работы ребят. В завершение праздника победители получили дипломы и памятные подарки.
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Дайана Хусинова