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Редакция NEWS.ru получила «кнопку Дзена» за полмиллиона подписчиков. Канал сайта на этой платформе существует с лета 2021 года.
Как рассказала главный редактор Ольга Сабурова, следующей целью редакции является Пирамидка, которую вручают за один миллион подписчиков.
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«Все это время мы предлагаем контент, отвечающий запросам и ожиданиям широкой аудитории. Это новости, статьи, фото и видео на самые интересные темы. 2024-й — год нашего триумфа. Рекорды по просмотрам, приросту читателей и подписчиков», — поделилась Сабурова, поблагодарив аудиторию и всех, кто поддерживает канал.Читайте также:
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