Жители Московской области завоевали более 49 000 знаков ГТО в 2024 году

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
В 2024 году жители Московской области получили 49 650 знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
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