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Жители Московской области завоевали более 49 000 знаков ГТО в 2024 году

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

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В 2024 году жители Московской области получили 49 650 знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
В испытаниях приняли участие 64 141 человек, из которых 49 650 успешно выполнили нормативы и были отмечены знаками отличия. Золотые знаки получили 25 328 участников, серебряные — 13 911, а бронзовые — 10 411.

Всего в 2024 году в центрах тестирования Подмосковья прошло более 3 000 мероприятий для разных возрастных категорий. Лидерами по количеству полученных знаков отличия стали Красногорск (5 298), Химки (4 939) и Раменское (3 528).

В Московской области работают 67 центров тестирования, где любой желающий может проверить свои силы и получить знак отличия.

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Адреса центров доступны на сайте министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Стоит отметить, что знак ГТО дает абитуриентам дополнительные баллы при поступлении в ВУЗы и колледжи, но учитывается только та награда, которая получена в последний год обучения в школе.

Испытания ГТО в регионе проходят в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

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#спорт
Подмосковные спортсменки завоевали медали соревнований по тайскому боксу
03 марта 2025, 09:20

Фото: istockphoto.com/Veronika Ryabova

Представительницы Московской области Анастасия Чиркова и Яна Ерёмина завоевали награды ХХХ чемпионата и первенства России по тайскому боксу, сообщает пресс-служба администрации городского округа Серпухов.
Анастасия Чиркова из Сергиева Посада стала лучшей среди юниорок на первенстве России в весовой категории 67 килограммов. А Яна Ерёмина из бойцовского клуба «Кремень» при серпуховской спортивной школе «Зубрёнок» выиграла бронзовую медаль чемпионата.

«Яна Ерёмина провела два достойных боя и завоевала бронзу, уступив в полуфинале спортсменке из Нижнего Новгорода», — говорится в сообщении.
Тридцатый чемпионат и первенство России по тайскому боксу проходили в Екатеринбурге. Участие в соревнованиях приняли 500 спортсменов из 50 российских регионов.

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#медали
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Восемь компаний Подмосковья участвовали в международной выставке в Узбекистане
28 февраля 2025, 23:07

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Восемь подмосковных компаний представили продукцию на международной выставке стройматериалов UzBuild 2025 в Ташкенте. Их участие организовал Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Программа включала презентацию товаров и деловые встречи с потенциальными покупателями. Узбекистанская международная выставка UzBuild ежегодно собирает свыше 450 участников из более чем 15 стран мира. На выставке представляют лучшие достижения и опыт производителей строительных материалов, технологий и специализированного оборудования», – рассказали в ведомстве.
На стенде Московской области были представлены производители дверей и стеновых панелей «Юнион» из Одинцова, систем защиты от протечек воды «Гидроресурс» из Мытищ, двутавровой деревянной балки «Биверс» из Люберец, профнастила «Металлик и Ко» из Одинцова, оборудования для профилирования «Профмашэкспорт» из Подольска, оплаубки и строительных лесов «Промышленник-М» из Люберец, пластиковых ограждений «Колорит» из Подольска, а также деревянных домов «Смарт Вуд» из Сергиева Посада. Узнать больше о международных мероприятиях для экспортёров и подать заявку на участие можно на сайте фонда.

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Минсельхоз Подмосковья разъяснил, как накажут хозяев незарегистрированных собак
28 февраля 2025, 22:39

Фото: iStock / SeventyFour

С 1 марта регистрация собак в Московской области становится обязательной, напомнили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. Она официально подтверждает права владельца на конкретное животное.
С начала марта будет предусмотрена административная ответственность для владельцев незарегистрированных собак. До этого требование носило профилактический характер. Каждому питомцу присваивается уникальный личный номер, который вносится в единую региональную базу данных с полной информацией о хозяине. Если животное потеряется, можно будет легко доказать принадлежность.
«Задача – воспитать ответственное отношение к приобретению питомцев и сократить численность безнадзорных животных. Регистрация собак, владельцы которых проживают в регионе обязательна, остальных животных – по желанию. Пройти процедуру нужно в течение 14 дней после достижения питомцем трёхмесячного возраста. Требование распространяется и на взрослых собак, не проходивших процедуру ранее. Животных, сведения о которых уже внесены в реестр, повторно регистрировать не нужно», – рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.
Он пояснил, что питомцу водится микрочип с уникальным кодом, который считывается сканером. Так можно проверить, зарегистрировано ли животное в системе.

В Минсельхозпроде Подмосковья уточнили, что теперь за отсутствие регистрации собаки владелец может быть привлечён к административной ответственности по статье 8.52 КоАП. Штраф составляет от 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей. При выявлении первого нарушения владельцу выносится предупреждение, если случай повторный, наступает административная ответственность.

Надзор будут осуществлять уполномоченные сотрудники министерства со специальным оборудованием – сканерами для считывая номера чипа. Если чипа нет в базе или отсутствует информация о владельце собаки, это значмт, что регистрацию животное не проходило.

Стоимость введения микрочипа в государственных ветеринарных клиниках Подмосковья составляет 352,40 рублей. Владелец животного вправе установить чип в любой ветеринарной клинике. После успешной регистрации информация о питомце будет внесена в Реестр домашних животных Московской области. Процедура не облагается налогом.

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В Подмосковье стартует приём документов на социальную ипотеку для тренеров
28 февраля 2025, 22:14

Фото: пресс-служба Минспорта МО

С 3 марта подмосковные тренеры-преподаватели смогут принять участие в отборе на получение квартиры по подпрограмме «Социальная ипотека» госпрограммы Московской области «Жилище». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта региона.
«К участию в отборе допускаются тренеры-преподаватели со стажем работы по специальности на территории России не менее 3 лет, имеющие высшую или первую квалификационную категорию, не имеющие жилья на территории Подмосковья, имеющие возможность получить ипотечный жилищный кредит, заключившие соглашение по осуществлению трудовой деятельности на срок не менее 10 лет», – пояснили в ведомстве.
Возраст претендентов-мужчин не должен превышать 50 лет, женщин – 45. По каждому критерию начисляется определённое количество баллов. Участники определяются по наибольшему числу набранных баллов.

Для получения дополнительных баллов необходимо наличие спортивных званий и наград. Также дополнительные баллы начисляются, если вид спорта участника входит в перечень базовых дисциплин для Подмосковья.

Прошедшие отбор тренеры получат из бюджета Московской области первоначальную оплату 50% стоимости квартиры, ежемесячную оплату «тела» кредита (оставшиеся 50% стоимости квартиры) в течение 10 лет.

Таким образом, стоимость квартиры будет оплачена полностью за счёт средств бюджета региона. Участник программы оплачивает только проценты по кредиту.

Подробнее с критериями отбора и условиями участия можно ознакомиться на сайте Минспорта Московской области.

По данным министерства, всего за семь лет участниками подпрограммы стали 66 человек.

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В Щёлкове арестовали четырёх фигурантов дела о продаже новорождённого
28 февраля 2025, 21:56

Фото: iStock / Pattanaphong Khuankaew

В Щёлкове суд заключил под стражу всех четырёх фигурантов уголовного дела о продаже новорождённого. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.
«30-летней матери ребёнка, сотруднице частной медицинской клиники и супругам, пытавшимся купить младенца, предъявлено обвинение в купле-продаже несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии с использованием поддельных документов», – сказали в ведомстве.
Там подчеркнули, что представитель Щёлковской городской прокуратуры поддержал ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Он обратил внимание суда на то, что биологическая мать мальчика и предполагаемая – гражданки других стран и могут скрыться от органов предварительного следствия.

Суд, выслушав доводы сторон, арестовал обвиняемых до 26 апреля.

Кроме того, Щёлковская городская прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о здравоохранении в частной клинике, где работает одна из обвиняемых.

Ранее сообщалось, что в Щёлкове по подозрению в торговле новорождённым с использованием поддельных документов задержаны супруги, работник частного медцентра и роженица. По данным следствия, семейная пара решила купить ребёнка. Подыскав беременную, супруги договорились с ней о продаже сына, которого она должна была родить в ближайшее время.


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