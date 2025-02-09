Триумф «Аноры» и Деми Мур в платье-субстанции: Звезды блистают на красных дорожках

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В Голливуде продолжается сезон наград, а звезды постоянно встречают друг друга на красных дорожках. Загадывать, какие фильмы, режиссеры и актеры получат премию «Оскар», еще рано, так как расстановка сил ежедневно меняется.
Например, в ночь на 9 февраля в Голливуде прошли церемонии вручения двух весомых премий: Гильдии режиссеров и Гильдии продюсеров. Мнения членов жюри и в том, и в другом случае часто расходились.
Трумфатор премии Гильдии режиссеров — фильм «Анора», который россияне узнали в основном не благодаря Золотой пальмовой ветви фестиваля в Каннах, а участию в нём Юры Борисова. Ансамбль актеров представил не он, а исполнительница главной роли Майки Мэдисон в строгом образе The Row. Актриса предпочитает сочетание черного с белым, но иногда обращается к красному цвету, символичному для ее героини Аноры, надевавшей красный шарф на протяжении большей части фильма.
Деми Мур появилась на церемонии в платье Dior с принтом, напоминающим множество глаз, что явилось отсылкой к фильму «Субстанция», где у ее героини после инъекции стало несколько зрачков.
Премию Гильдии режиссеров посетили Эль Фаннинг, Мишель Йео, Эдриен Броуди, Мод Апатоу, Себастиан Стэн Кристофер Нолан и другие звезды.
На премии Гильдии продюсеров главная награда досталась также «Аноре». Такой поворот говорит о том, что картина ещё не вышла из оскаровской гонки. Однако опыт прошлых лет показывает, что триумфатор Канн редко бывает столь же обласкан за океаном. Можно вспомнить хотя бы фильм «Утомлённые солнцем» Никиты Михалкова. Они (и фильм, и режиссёр) абсолютно «пролетели» на главном европейском фестивале, зато взяли заветную статуэтку американских киноакадемиков.
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Трумфатор премии Гильдии режиссеров — фильм «Анора», который россияне узнали в основном не благодаря Золотой пальмовой ветви фестиваля в Каннах, а участию в нём Юры Борисова. Ансамбль актеров представил не он, а исполнительница главной роли Майки Мэдисон в строгом образе The Row. Актриса предпочитает сочетание черного с белым, но иногда обращается к красному цвету, символичному для ее героини Аноры, надевавшей красный шарф на протяжении большей части фильма.
Деми Мур появилась на церемонии в платье Dior с принтом, напоминающим множество глаз, что явилось отсылкой к фильму «Субстанция», где у ее героини после инъекции стало несколько зрачков.
Премию Гильдии режиссеров посетили Эль Фаннинг, Мишель Йео, Эдриен Броуди, Мод Апатоу, Себастиан Стэн Кристофер Нолан и другие звезды.
На премии Гильдии продюсеров главная награда досталась также «Аноре». Такой поворот говорит о том, что картина ещё не вышла из оскаровской гонки. Однако опыт прошлых лет показывает, что триумфатор Канн редко бывает столь же обласкан за океаном. Можно вспомнить хотя бы фильм «Утомлённые солнцем» Никиты Михалкова. Они (и фильм, и режиссёр) абсолютно «пролетели» на главном европейском фестивале, зато взяли заветную статуэтку американских киноакадемиков.
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Александр Бойцов