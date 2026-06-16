Редчайшее атмосферное явление ждет жителей Центральной России в июне и июле

16 июня 2026, 10:56

Завобсерваторией Типикина: россияне смогут увидеть серебристые облака в июне-июле

Фото: РИА Новости / Александр Кряжев

В ближайшие дни жители многих городов смогут стать свидетелями редкого природного явления – сияния полярных огней. Это уникальное шоу, создаваемое взаимодействием солнечного ветра с магнитным полем Земли, обещает впечатляющее зрелище в ночном небе. Узнайте, когда и где лучше всего наблюдать это чудо природы.





В июне и июле жители Центральной России смогут стать свидетелями необычного явления — серебристых облаков. Об этом сообщила заведующая астрономической обсерваторией государственного музея истории космонавтики имени К.Э. Циолковского в Калуге Екатерина Типикина в интервью РИА Новости.



Эксперт пояснила, что серебристые облака являются самыми высокими в атмосфере Земли. Они состоят из ледяных кристаллов, освещенных солнечными лучами, и формируются на высоте 80-85 километров в верхней мезосфере, где наблюдаются самые низкие температуры. В этом слое атмосферы давление примерно в 200 тысяч раз ниже, чем на поверхности Земли, а температура может опускаться до минус 140 — минус 120 градусов.

Июнь и июль считаются оптимальными месяцами для формирования серебристых облаков, поскольку в это время в мезосфере устанавливаются самые низкие температуры, что способствует образованию ледяных частиц. Кроме того, наблюдать это явление становится удобнее из-за особенностей положения Солнца.



«В России существует множество мест, подходящих для наблюдения серебристых облаков. Это области средних широт, находящиеся между параллелями Москвы и Санкт-Петербурга. Однако также можно увидеть серебристые облака и севернее, например, в Петрозаводске, и южнее, например, в Орле», — отметила Типикина.