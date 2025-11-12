Редчайший бриллиант Mellon Blue продан за $25,6 млн

12 ноября 2025, 23:23

Фото: Telegram / @bbbreaking

На аукционе в Женеве продали редкий голубой бриллиант Mellon Blue. Камень весом 9,51 карата, ушёл с молотка за 20,5 млн швейцарских франков (эквивалентно 25,6 млн долларов США). Об этом сообщил аукционный дом Christie’s.