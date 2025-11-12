Редчайший бриллиант Mellon Blue продан за $25,6 млн
На аукционе в Женеве продали редкий голубой бриллиант Mellon Blue. Камень весом 9,51 карата, ушёл с молотка за 20,5 млн швейцарских франков (эквивалентно 25,6 млн долларов США). Об этом сообщил аукционный дом Christie’s.
Ранее драгоценность принадлежала американскому филантропу Рейчел Меллон, которая была близкой подругой бывшей первой леди США Жаклин Кеннеди.
Благодаря насыщенному цвету украшение вошло в эксклюзивную категорию ярких фантазийных камней, к которой относится менее 1 % всех известных голубых бриллиантов. Дополнительно ценность камня подчёркивает полное отсутствие внутренних дефектов. Руководитель отдела ювелирных изделий Christie’s в Женеве Макс Фосетт охарактеризовал Mellon Blue как «один из самых прекрасных цветных камней когда‑либо появлявшихся на рынке».
Впервые бриллиант выставили на торги в 2014 году после смерти Рейчел Меллон. Тогда он был продан за рекордные 32,6 млн долларов.
Новый владелец провёл реставрацию, направленную на улучшение прозрачности камня. В результате вес снизился с первоначальных 9,75 карата до 9,51 карата. После реставрации бриллиант переделали из кулона в кольцо.
