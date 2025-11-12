Люди с высокими доходами в Белоруссии будут платить налог в 40%
Минфин Белоруссии предложил ввести дополнительную максимальную ставку подоходного налога в размере 40% для годовых доходов свыше 600 тыс. белорусских рублей (примерно $200 тыс.). Об этом сообщает БелТА.
Про инициативу 12 ноября журналистов уведомил глава ведомства Юрий Селиверстов.
«Повышаем ставки отдельных налогов по принципу «кто больше зарабатывает, тот больше платит», — сказал он.
Собеседник добавил, что планируется сохранить базовую ставку 13% для большинства граждан с годовым доходом до 350 тыс. рублей (около $117 тыс.), что охватывает примерно 98% населения. Для сумм в интервале от 350 тыс. до 600 тыс. рублей предлагается ставка 25% на сумму превышения.
Селиверстов уточнил, что новая 40%-ная ставка затронет примерно тысячу налогоплательщиков.