Мечтавшая стать богиней китаянка получила 11 лет за мошенничество с биткоинами

12 ноября 2025, 22:22

SCMP: китаянке Цянь дали 11 лет по делу о мошенничестве с биткоином на $6,4 млрд

Фото: istockphoto/dulezidar

Лондонский суд приговорил 47‑летнюю гражданку Китая Чжиминь Цянь к 11 годам и 8 месяцам тюрьмы за мошенничество с биткоинами и отмывание денег. Об этом сообщает South China Morning Post.