Мечтавшая стать богиней китаянка получила 11 лет за мошенничество с биткоинами
Лондонский суд приговорил 47‑летнюю гражданку Китая Чжиминь Цянь к 11 годам и 8 месяцам тюрьмы за мошенничество с биткоинами и отмывание денег. Об этом сообщает South China Morning Post.
По версии полиции, у фигурантки изъяли более 61 тысячи биткоинов — примерно $6,4 млрд по текущему курсу — что стало крупнейшей в истории конфискацией криптовалюты. Следователи считают, что в 2014–2017 годах она возглавляла в Китае инвестиционную пирамиду и обманула около 128 тысяч человек, в том числе бизнесменов, пенсионеров и служащих банков и судов.
По данным расследования, похищенные деньги конвертировали в биткоины, после чего Цянь уехала в Великобританию по поддельным документам и пыталась легализовать средства через покупку элитной недвижимости.
Следствие длилось около семи лет. Пока неясно, пойдут ли конфискованные биткоины на компенсации потерпевшим или перейдут во владение британских властей.
Как отмечала The Sun, полицейские якобы нашли дневник Цянь, в котором она писала о желании стать «возрожденной богиней», помазанной далай‑ламой, и основать королевство «Либерленд», которым намеревалась править.
