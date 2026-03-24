Редкая операция помогла спасти жизнь 55-летней женщины

В Омске врачи удалили из мочевого пузыря пациентки камень размером более 10 см
Урологи Омской областной клинической больницы провели сложную операцию. Они извлекли из мочевого пузыря пациентки камень размером более десяти сантиметров. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства здравоохранения в беседе с РИА Новости.



Заведующий урологическим отделением учреждения принял 55-летнюю женщину. Она жаловалась на сильную слабость и резкое снижение веса. Диагностика выявила в её организме огромное образование. Конкремент сдавливал мочеточники и спровоцировал расширение почек. Это состояние привело к развитию почечной недостаточности.

«Медики выполнили уникальное хирургическое вмешательство. Для сравнения — извлечённый объект сопоставим по величине с крупным мужским кулаком», — отметили в пресс-службе ведомства.

Операция спасла россиянке жизнь и позволила стабилизировать работу мочевыделительной системы.
Дарья Осипова

