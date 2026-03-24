Редкая операция помогла спасти жизнь 55-летней женщины

24 марта 2026, 13:50

В Омске врачи удалили из мочевого пузыря пациентки камень размером более 10 см

Фото: iStock/Volha Rahalskaya

Урологи Омской областной клинической больницы провели сложную операцию. Они извлекли из мочевого пузыря пациентки камень размером более десяти сантиметров. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства здравоохранения в беседе с РИА Новости.





Заведующий урологическим отделением учреждения принял 55-летнюю женщину. Она жаловалась на сильную слабость и резкое снижение веса. Диагностика выявила в её организме огромное образование. Конкремент сдавливал мочеточники и спровоцировал расширение почек. Это состояние привело к развитию почечной недостаточности.





«Медики выполнили уникальное хирургическое вмешательство. Для сравнения — извлечённый объект сопоставим по величине с крупным мужским кулаком», — отметили в пресс-службе ведомства.