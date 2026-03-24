Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Красноярском крае
Два человека погибли в ДТП с грузовиком на трассе в Рыбинском округе Красноярского края. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона в своем телеграм-канале.
Смертельная авария произошла на 960-м километре федеральной автодороги Р-255 «Сибирь». Предварительно, мужчина за рулем автомобиля Chery Tiggo Pro Max выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Mercedes Benz Actros.
В результате водитель и 45-летняя пассажирка легковушки скончались до приезда скорой помощи. В настоящий момент на месте работают автоинспекторы и следственно-оперативная группа, точные причины и обстоятельства трагедии выясняются.
Ранее сообщалось, что три человека погибли в ДТП с грузовиками в Ярославской области.
