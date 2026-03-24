Женщина похитила школьника и заставила его извиниться перед ее сыном
Жительница американского штата Юта похитила обидчика своего сына и заставила его извиниться. Об этом сообщает телеканал ABC4.
По версии следствия, 17 сентября 2025 года 40-летняя Шеннон Мари Туфуга целенаправленно искала 11‑летнего мальчика, которого подозревала в издевательствах над ее сыном. Заметив школьника на велосипеде, женщина прямо перед ним остановила автомобиль и заставила сесть в него. Она отвезла мальчика к себе домой без ведома и согласия его родителей, чтобы он извинился перед ее сыном.
Когда ребенок выполнил требования похитительницы, она пригрозила, что ее муж изобьет его. После этого женщина отвезла пострадавшего домой. Произошедшее сильно повлияло на психику ребенка: у него диагностировали сильную тревожность, и ему пришлось изменить привычный распорядок дня.
Американке предъявили обвинения в похищении ребенка и жестоком обращении с несовершеннолетним при отягчающих обстоятельствах.
