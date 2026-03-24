Дальневосточные таможенники перекрыли канал контрабанды сушеного трепанга в КНР
На Дальнем Востоке таможенники пресекли канал контрабанды сушеного трепанга в Китай.
Как сообщили в Дальневосточной оперативной таможне, злоумышленники от имени двух российских компаний организовали шесть поставок продукции за рубеж общим весом почти 4,6 тонны. По данным ведомства, в таможенных декларациях стоимость трепанга существенно занизили. В документах указывалась сумма в 97,2 млн рублей, тогда как фактическая стоимость товара, по оценке следствия, превышала эту цифру в 2,5 раза. В связи с этим государству возместят имущественный ущерб на сумму более 188 млн рублей.
Оперативники установили, что в Приморском крае действовала организованная группа, участники которой заранее объединились для незаконного вывоза стратегически важных ресурсов. По версии следствия, в нее входили трое россиян, занимавшихся заготовкой и переработкой водных биоресурсов, поиском покупателей и экспортом продукции в КНР.
Как уточняется, сушеный трепанг вывозили через автомобильные пункты пропуска Полтавка и Краскино. Для оформления поставок использовались фиктивные документы с недостоверными сведениями о таможенной стоимости товара.
В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело о контрабанде стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенной организованной группой. Злоумышленников задержали и поместили в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Во время обысков в домах подозреваемых и в офисе изъяли средства связи, электронные носители, документы, а также наличные — 23 100 евро и 50 000 долларов, принадлежавшие одному из фигурантов.
Суд также наложил арест на имущество подозреваемых на сумму, соразмерную рыночной стоимости незаконно вывезенного товара — 188 168 400 рублей. Мероприятия проводились при координирующей роли Дальневосточной транспортной прокуратуры. Расследование продолжается.
Читайте также: