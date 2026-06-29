Редкие растения зацвели на Куликовом поле

29 июня 2026, 09:27

Фото: iStock/Igor Sazeev

Начальник научно-исследовательского отдела природоведческих дисциплин Ольга Бурова сообщила, что на Куликовом поле начался пик цветения луговых и степных растений, среди них есть и виды из Красной книги. Об этом сообщает государственный музей-заповедник «Куликово поле».