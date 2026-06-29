Редкие растения зацвели на Куликовом поле
Начальник научно-исследовательского отдела природоведческих дисциплин Ольга Бурова сообщила, что на Куликовом поле начался пик цветения луговых и степных растений, среди них есть и виды из Красной книги. Об этом сообщает государственный музей-заповедник «Куликово поле».
По словам специалиста, степные участки сейчас покрывают цветущие травы разных оттенков. На территории музея можно увидеть василек русский, змееголовник Рюйша, шалфей, нежно-розовый эспарцет, яркие вероники, нивяник и подмаренники с белыми и желтыми соцветиями. В дубравах уже распустились редкие лесные травы, занесенные в региональные Красные книги. Среди них — гладыш широколистный и лилия саранка. В Зеленой Дубраве в эти дни цветет любка двулистная из семейства орхидных. Это растение редко встречается в лесостепной зоне. Его белые цветки источают особенно тонкий аромат в ночные часы.
Ольга Бурова добавила, что в конце июля и начале августа на реках Куликова поля начнут цвести кувшинки. Площадь музея-заповедника достигает около 3,5 тысячи гектаров. Значительную часть этой территории занимают лесостепные земли, где специалисты восстанавливают исторический природный ландшафт. Для посетителей здесь работает историко-экологическая тропа, она позволяет увидеть цветущие растения в естественной среде.
Цветение редких растений — важный природный индикатор состояния экосистемы. Появление и устойчивое сохранение таких видов говорит о благоприятных условиях среды, качестве почв и бережном отношении к природным территориям. Для ученых это также возможность наблюдать за изменениями климата, сроками вегетации и распространением ценных видов в лесостепной зоне.
Куликово поле известно не только как место исторических событий, но и как уникальная природная территория, сочетающая участки степи, лугов, лесов и речных долин. Благодаря охранному режиму и работе специалистов здесь сохраняется биоразнообразие, а посетители могут познакомиться с редкими растениями и особенностями местного ландшафта во время экскурсий и прогулок по экологическим маршрутам.
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