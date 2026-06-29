Эксперты оценили влияние ИИ на рост безработицы

29 июня 2026, 07:41

Исаков: ИИ не вызовет устойчивого роста безработицы в России

Фото: iStock/yucelyilmaz

Старший управляющий директор, руководитель Центра макроэкономических исследований Сбербанка Александр Исаков считает, что внедрение искусственного интеллекта не спровоцирует длительный рост безработицы в России на уровне всей экономики. Об этом пишет РИА Новости.





По его оценке, в ряде сфер работодатели могут реже искать сотрудников с отдельными узкими компетенциями. При этом общая ситуация на рынке труда, по мнению экономиста, не ухудшится в долгую. Он отметил, что автоматизация повышает производительность и приносит бизнесу дополнительный доход. Исаков подчеркнул, что такой эффект дает государству больше возможностей для экономических решений. Он напомнил, что в последние годы Россия научилась быстро запускать меры бюджетной поддержки, когда того требует ситуация.



Экономист добавил, что обсуждать влияние новых технологий на занятость нужно заранее. Это поможет вовремя подготовить меры, снижающие возможные риски. По его словам, особую роль играет переход работников в новые растущие отрасли, поскольку именно он поддерживает рост реальных зарплат в условиях распространения ИИ. Уровень безработицы в стране сохраняется возле рекордно низких значений. По информации Росстата, в марте показатель составил 2,2%. Самая низкая отметка пришлась на август прошлого года — 2,1%. После этого безработица держится в пределах 2,1–2,2%.



Искусственный интеллект — это технологии, которые позволяют компьютерам выполнять задачи, обычно требующие человеческого интеллекта.



Например, ИИ может:



