Стоматолог рассказала, когда нужно применять ирригатор
Ирригатор полезен пациентам с имплантами и мостовидными протезами, чтобы качественно промывать труднодоступные участки. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала доктор медицинских наук, профессор Елена Те, возглавляющая кафедру терапевтической стоматологии Кемеровского государственного медицинского университета Минздрава России.
Ирригатор также помогает очищать глубокие пародонтальные карманы. Кроме того, устройство существенно облегчает гигиену при ношении брекет‑систем — без него поддерживать чистоту полости рта в таких условиях непросто, считает специалист.
При этом профессор подчеркнула, что для людей со здоровыми зубами и нормальными межзубными промежутками ирригатор не является обязательным средством гигиены. Инструмент не способен удалять кариесогенный налёт, а его основная функция заключается в смывании остатков пищи после еды. Это приятный и полезный элемент ухода, но он не заменяет основную чистку зубов, а лишь дополняет её, заключила стоматолог.
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