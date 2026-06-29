Стоматолог рассказала, когда нужно применять ирригатор

29 июня 2026, 02:42

Стоматолог Те: ирригатор помогает при наличии зубных имплантов

Фото: istockphoto/Ilona Shorokhova

Ирригатор полезен пациентам с имплантами и мостовидными протезами, чтобы качественно промывать труднодоступные участки. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала доктор медицинских наук, профессор Елена Те, возглавляющая кафедру терапевтической стоматологии Кемеровского государственного медицинского университета Минздрава России.