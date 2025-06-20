Редкий бриллиант Марии-Антуанетты нашел нового владельца за $14 млн

20 июня 2025, 11:37

Фото: iStock / Julia Kuznetsova

Редкий бриллиант, некогда принадлежавший королеве Франции и Наварры Марии-Антуанетте, продан на аукционе Christie’s за почти $14 млн. Об этом сообщили на сайте аукционного дома.