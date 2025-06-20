Редкий бриллиант Марии-Антуанетты нашел нового владельца за $14 млн
Редкий бриллиант, некогда принадлежавший королеве Франции и Наварры Марии-Антуанетте, продан на аукционе Christie’s за почти $14 млн. Об этом сообщили на сайте аукционного дома.
Десятикаратный камень, ограненный в форме «воздушного змея», был тайно передан королевой на хранение во время неудачной попытки бегства в 1791 году.
После революции бриллиант чудом сохранился и переходил из рук в руки. Имя нового владельца неизвестно.
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