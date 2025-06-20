В России могут запретить рекламу детских смесей в роддомах
Зампред Буцкая: в ГД хотят оградить рожениц от рекламы детских смесей
В России могут запретить навязывание детских смесей в роддомах. Госдума разрабатывает законопроект, чтобы фармкомпании перестали предлагать свою продукцию роженицам.
Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая отметила ТАСС, что представители компаний под видом помощи приносят образцы смесей, что вынуждает матерей и дальше их использовать, вредя здоровью детей и семейному бюджету.
Отмечается, что смеси менее полезны грудного молока, и могут спровоцировать ожирение и диабет.
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