В России могут запретить рекламу детских смесей в роддомах

Зампред Буцкая: в ГД хотят оградить рожениц от рекламы детских смесей
Фото: iStock / Liudmila Chernetska

В России могут запретить навязывание детских смесей в роддомах. Госдума разрабатывает законопроект, чтобы фармкомпании перестали предлагать свою продукцию роженицам.



Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая отметила ТАСС, что представители компаний под видом помощи приносят образцы смесей, что вынуждает матерей и дальше их использовать, вредя здоровью детей и семейному бюджету.

Отмечается, что смеси менее полезны грудного молока, и могут спровоцировать ожирение и диабет.

Виктория Иванченко

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0