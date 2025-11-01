Редкую птицу спасли в Дагестане
Жители Республики Дагестан спасли белоголового сипа
В селе Верхнее Казанище Буйнакского района Дагестана жители нашли белоголового сипа, включённого в Красную книгу России. Об этом сообщается на сайте республиканского Минприроды.
Люди обратились к инспекторам Управления охраны объектов животного мира. Птица была истощенной и, по всей видимости, раненной.
Её доставили в соколиный центр заповедника «Дагестанский», где под контролем опытных орнитологов обеспечат медицинский осмотр, питание и курс реабилитации.
После полного восстановления здоровья сип вернётся в естественную среду обитания.
