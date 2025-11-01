Достижения.рф

Редкую птицу спасли в Дагестане

Жители Республики Дагестан спасли белоголового сипа
Фото: istockphoto/ILIA DROVNIN

В селе Верхнее Казанище Буйнакского района Дагестана жители нашли белоголового сипа, включённого в Красную книгу России. Об этом сообщается на сайте республиканского Минприроды.



Люди обратились к инспекторам Управления охраны объектов животного мира. Птица была истощенной и, по всей видимости, раненной.

Её доставили в соколиный центр заповедника «Дагестанский», где под контролем опытных орнитологов обеспечат медицинский осмотр, питание и курс реабилитации.

После полного восстановления здоровья сип вернётся в естественную среду обитания.

Никита Кротов

