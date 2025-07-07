«Жирненький»: бобер попал на видео при строительстве плотины в Зеленоградске
Amber Mash: строящий в Зеленоградске плотину жирненький бобер попал на видео
Бобер в Зеленоградске под Калининградом попал на видео во время строительства плотины. Забавные кадры опубликовал Telegram-канал Amber Mash.
Очевидцы засняли бобра, который грыз молодую иву в центре города. Авторы видео отметили, что застали бобра «за ужином».
«Ждем, когда догрызет дерево. Такой жирненький», — прокомментировал мужчина, добавив, что бобр строил плотину.Перед этим сообщалось, что грозный бобер построил себе жилище на территории челябинского завода «Метран», который находится на Новоградском проспекте города. В предприятии подчеркнули, что новый дом, куда животное уже натаскало веток и листьев, не тронут.