В Татарстане спасли с острова пушистого Робинзона Крузо

20 октября 2025, 22:28

В Казани собака-Робинзон прожила неделю на острове

Фото: istockphoto/Sasha Vasyliuk

В Казани спасли собаку, которая почти неделю прожила в одиночестве на острове Маркиз посреди Волги. Об этом сообщает «Казань. Народные новости» со ссылкой на очевидицу Татьяну Митрошину‑Черемных.