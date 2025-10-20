В Татарстане спасли с острова пушистого Робинзона Крузо
В Казани спасли собаку, которая почти неделю прожила в одиночестве на острове Маркиз посреди Волги. Об этом сообщает «Казань. Народные новости» со ссылкой на очевидицу Татьяну Митрошину‑Черемных.
16 октября люди, плывущие мимо, заметили на берегу движение и сначала приняли его за птицу, а затем увидели, что по песку бегает пес. Как животное оказалось на острове — убежало ли от хозяев или приплыло и не смогло вернуться — неизвестно.
На помощь вышли две девушки и парень из села Верхний Услон. Они сначала обратились в МЧС, но, по словам очевидцев, спасатели отказались выезжать. Тогда неравнодушные граждане нашли местного лодочника, который согласился помочь.
Когда спасатели подоспели, собака, увидев людей, прыгнула в воду и поплыла к ним. Одной из девушек удалось поставить ей успокаивающий укол, после чего животное подняли в лодку и привезли в Услон.
Сейчас «пушистый Робинзон» приходит в себя, хорошо ест и, вероятно, впервые за долгое время спокойно спит — он останется у своей спасительницы.
