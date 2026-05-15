Реестр иноагентов обновился

15 мая 2026, 17:27

Минюст обновил реестр иноагентов

Министерство юстиции России пополнило перечень физических и юридических лиц, выполняющих функции иностранного агента. В обновлённый список вошли несколько человек.





В частности, журналист, экс-заместитель главного редактора журнала «Афиша» Георгий Биргер*; украинский блогер Денис Казанский*; поэтесса Елена Фанайлова*; социолог Сергей Ерофеев*; Информационно-аналитический центр «БАШНЯ*»; Ассоциация по охране окружающей среды «Охрана природы*»; вильнюсское коворкинг-пространство Reforum Space Vilnius*.



Единый реестр иностранных агентов, который заменил четыре разрозненных списка, действует с 1 декабря 2022 года. По состоянию на май 2026 года количество позиций в консолидированном перечне превысило 1200.



Реестр ведёт Министерство юстиции РФ на основании Федерального закона № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». В открытом доступе публикуются полные ФИО, даты рождения, ИНН и СНИЛС физических лиц, а также регистрационные данные организаций.



Ключевое изменение в критериях включения — наличие иностранного финансирования более не является обязательным условием. Статус иноагента присваивается за нахождение под «иностранным влиянием» или ведение политической деятельности в интересах зарубежных источников.



