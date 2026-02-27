Минюст РФ добавил в список иноагентов пять новых позиций
Министерство юстиции России внесло в реестр иностранных агентов пять новых позиций. Ведомство опубликовало соответствующую информацию на своём официальном сайте.
В обновлённый список вошли журналистка Вера Кричевская*, активист Максим Алиев*, депутат Госсобрания Якутии Александр Иванов* и интернет-ресурс «Республика*».
Согласно сообщению Минюста, Кричевская* участвовала в создании и распространении материалов иностранных агентов. Кроме того, она публиковала недостоверные сведения о решениях и политике российских властей и выступала против спецоперации на Украине.
По версии Минюста, Алиев* участвовал в распространении контента иноагентов, а Иванов* сотрудничал с нежелательной организацией. Издание «Республика*» обвинили в публикации недостоверной информации о российских властях.
Читайте также: