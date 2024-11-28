Мигрант изнасиловал 14-летнюю девочку на юго-западе Москвы

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На юго-западе Москвы иностранец изнасиловал 14-летнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК.
Утверждается, что преступление было совершено в квартире на Ленинском проспекте. По данным следствия, гражданин Таджикистана познакомился с 14-летней школьницей, зашел с ней в дом и надругался над девочкой.
Преступник задержан. Против него возбуждено уголовное дело об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. В настоящее время обвиняемый находится под стажей.
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