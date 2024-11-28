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Мигрант изнасиловал 14-летнюю девочку на юго-западе Москвы

Фото: iStock/Favor_of_God

Фото: iStock/Favor_of_God

На юго-западе Москвы иностранец изнасиловал 14-летнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК.


Утверждается, что преступление было совершено в квартире на Ленинском проспекте. По данным следствия, гражданин Таджикистана познакомился с 14-летней школьницей, зашел с ней в дом и надругался над девочкой.

Преступник задержан. Против него возбуждено уголовное дело об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. В настоящее время обвиняемый находится под стажей.

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Трех задержанных в Казани студентов подозревают в краже у бойца СВО 7,7 млн. руб
28 ноября 2024, 18:07

Фото: istockphoto/blinow61

В краже 7,7 миллиона рублей у 30-летнего бойца СВО подозревают трех задержанных в Казани российских студентов. Об этом пишет «Лента.ру», ссылаясь на ГУ МВД России по волгоградскому региону.
По данным оперативников, один из задержанных является организатором. При помощи технологий злоумышленник получил доступ к средствам на счете мобильного банка военного, а подельники их вывели через дропы.

Деньги уходили на ставки и отдых за рубежом. В настоящее время фигуранты находятся в Волгограде.

Как пояснили в МВД, потерпевший пришел к полицейским в середине июня, сообщив о похищении со счета указанной суммы. Позже выяснилось, что операции проводили из Татарстана. Проводится расследование уголовного дела по статье о краже в особо крупном размере.

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Известны новые подробности конфликта со стрельбой на Большой Никитской в Москве
В конфликте со стрельбой на Большой Никитской в Москве участвовали до 8 человек
28 ноября 2024, 17:49

Фото: istockphoto/artolympic

До восьми человек являются участниками конфликта со стрельбой около «Кофемании» на Большой Никитской в Москве, который произошел накануне. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на правоохранителей.
«Правоохранители разыскивают до восьми человек, участвовавших в конфликте на Большой Никитской улице, где накануне произошла стрельба», — прокомментировал собеседник журналистам.
Накануне столичная прокуратура опубликовала кадры инцидента. По предварительным данным, между посетителями произошел конфликт на бытовой почве.

Люди отправились на улицу для выяснения отношений, когда один из них выстрелил в оппонента. Расследование дела о хулиганстве продолжается.

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#следственный комитет
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Изнасиловал и бросил свиньям: кем оказался убийца 17-летней школьницы из Красноярска, последние минуты ее жизни
Подозреваемого в убийстве 17-летней девушки в свинарнике отправили в СИЗО на два месяца
28 ноября 2024, 17:45

Убитая школьница из Красноярского края (Фото: кадр из эфира телеканала НТВ)

В Красноярском крае продолжается расследование трагической смерти 17-летней школьницы. 23 ноября ее тело было найдено в хлеву со свиньями в селе Ушканка Ужурского района. Предварительные данные указывали на то, что причиной смерти стала острая кровопотеря из-за повреждения бедренной артерии. Однако вскоре выяснилось, что к трагедии причастны не животные, а сосед семейства. Подробности – в материале «Радио 1».

Школьницу нашли мертвой в хлеву со свиньями


Изначально следователи предполагали, что девушка могла стать жертвой скота, когда пришла в хлев покормить животных. Якобы два быка вышли в коридор загона, и один из них ударил девушку рогом по голове, после чего она потеряла сознание. Пока она лежала, её покусали и затоптали свиньи.
Хлев, где было найдено тело школьницы (Фото: кадр из эфира телеканала НТВ)


Задержание соседа


После тщательного осмотра места происшествия и экспертизы тела выяснились новые детали. Установлено, что школьница была изнасилована. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался подчинённый отца девушки, скотник по имени Игорь. Первоначально ему вменяли причинение смерти по неосторожности, но после появления новых фактов дело переквалифицировали на убийство с особой жестокостью, а также добавили статью об «иных действиях сексуального характера».

Подозреваемый в убийстве Игорь (Фото: кадр из эфира телеканала НТВ)

23 ноября, находясь в состоянии алкогольного опьянения, Игорь решил отомстить своему начальнику из-за разногласий. В селе об Игоре ходила дурная слава: он уже отбывал наказание за убийство и имел привычку злоупотреблять алкоголем, что часто приводило его к агрессивным поступкам. В один из таких вечеров в его голове созрел план: скотник пришёл к загону, где его начальник держал животных, намереваясь расправиться с ними. Однако там он столкнулся с дочерью своего недруга.

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Подробности убийства и мотивы


Игорь начал угрожать девушке ножом. Школьница отчаянно сопротивлялась, но силы были неравны. Он ударил её поленом по голове, и она потеряла сознание. Воспользовавшись этим моментом, Игорь совершил надругательство над девушкой, а затем оставил её на растерзание свиньям и ушёл. Перед уходом он забрал у жертвы телефон и сжёг его вместе с палкой, использованной во время нападения, пытаясь скрыть улики.

Подозреваемому избрана мера пресечения. Его заключили под стражу на два месяца. На допросе он признался, что ненавидел своего односельчанина — успешного местного фермера, и все его действия были продиктованы банальной местью.

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Женщина спасла тонувшего внука ценой своей жизни в Таиланде
28 ноября 2024, 17:00

Фото: istockphoto/Prasit Supho

Женщина спасла тонувшего внука в Таиланде ценой собственной жизни, пишет The Thaiger. Уточняется, что все произошло в провинции Пхаттхалунг в минувший вторник, 26 ноября.
Чотика Промаксорн с внуком шли вдоль канала рядом с домом, фотографируя последствия паводка. В какой-то момент они, поскользнувшись, оказались в бурном потоке.

Отец ребенка услышал крики и бросился на помощь. Женщина спасла мальчика, успев отдать его мужчине, но ее саму накрыло водой. Промаксорн пока не обнаружили, сейчас ее поисками занимаются волонтеры и спасатели.

«Она была любящей бабушкой и всегда заботилась о внуке. Просто душераздирающая потеря», — рассказали журналистам соседи.

Ранее сообщалось, кого задержали в Екатеринбурге.

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#мир
#таиланд
#дети
#пенсионеры
#смерть
#новости
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В Екатеринбурге экстренно сажают самолёт из-за подозрительного предмета на борту
28 ноября 2024, 16:43

Фото: istockphoto / Diy1

Рейс из Таиланда экстренно приземлится в Екатеринбурге из-за подозрительного предмета на борту, который внешне напоминает взрывное устройство, сообщает Telegram-канал «112».
Экипаж самолёта сообщил о странном предмете, похожем на бомбу, с прикреплённым пейджером в экстренные службы.

К аэропорту «Кольцово» уже прибыли представители правоохранительных органов, медицинских работников и пожарных.

На борту воздушного судна, которое прилетело из Бангкока, находятся 263 пассажира, из них 127 — дети.

Предположительно, самолёт должен приземлиться в Екатеринбурге в 19:45.

Информация о подозрительном предмете поступило в аэропорт на электронную почту. Экипаж ничего не нашел, но несмотря на это, все экстренные службы будут встречать самолёт.

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#аэропорт
#самолет
#взрывчатка
#бомба
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Задержанная банда в Екатеринбурге собиралась на разборки с гранатометом
28 ноября 2024, 16:43

Фото: istockphoto/Fedorovekb

Задержанная группа мужчин в Екатеринбурге отправилась на «стрелку» с подствольным гранатометом, ружьем и пистолетами, пишет URA.RU, ссылаясь на главу пресс-службы регионального управления МВД Валерия Горелых.
«Сыщики обнаружили и изъяли четыре травматических пистолета, одно помповое ружье и подствольный гранатомет», — рассказал он.
Полковник добавил, что в операции участвовали сразу несколько ведомств. Злоумышленники хотели сбежать, но их задержали.

«Остановленные иномарки имеют свердловские номера», — заключил собеседник.
Ранее стало известно об инциденте в подмосковном Егорьевске, где двухлетний мальчик вышел из детского сада без верхней одежды. Прохожие сообщили об этом в полицию, возбуждено уголовное дело.

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#мир
#россия
#екатеринбург
#криминал
#новости
#полиция
#уголовное дело
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В Саратове младенец отравился жидким никотином для вейпа
28 ноября 2024, 16:39

Фото: istockphoto / Marija Stepanovic

В Ленинском районе Саратова 11-месячный ребёнок случайно выпил жидкость для вейпа, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Саратовской области.
«27 ноября 2024 года в 18:00 (17:00 по Москве) в медицинское учреждение доставлен ребенок 2023 года рождения, которому диагностировано отравление жидким никотином. Ухудшение состояние у малолетнего произошло после попадания в организм никотиновой жидкости для курения вейпа», — говорится в ведомстве.
Ребенка срочно госпитализировали. В настоящее время следователи проводят проверку, чтобы выяснить все обстоятельства инцидента.

В ведомстве подчеркнули, что по итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

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#ребёнок
#проверки
#следователи
#саратов
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Двухлетний ребенок убежал без верхней одежды из детского сада в Подмосковье
28 ноября 2024, 16:27

Фото: istockphoto/blinow61

Мальчик в возрасте двух лет сбежал без верхней одежды из детского сада в подмосковном Егорьевске, сообщили в региональном Следственном комитете. Все случилось накануне, 27 ноября.
«Ранним утром малолетний мальчик, находясь в помещении детского сада г. Егорьевска без присмотра воспитателя, самовольно, без верхней одежды вышел на улицу», — пояснили в СК.
В ведомстве добавили, что сейчас проводится проверка, по результатам которой примут соответствующие меры.

Ребенка увидели случайные прохожие и сообщили в полицию. Как отметили в прокуратуре, жизнь мальчика сейчас в безопасности. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье насмерть сбили женщину на мусоровозе.

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#мир
#россия
#подмосковье
#детский сад
#дети
#следственный комитет
#новости
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В Карелии карабин пробил голову подростку и вонзился в мозг
28 ноября 2024, 16:25

Фото: istockphoto / bulentumut

В Сортавале произошел инцидент, в результате которого 13-летний подросток получил серьезную травму головы, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Во время плавания в бассейне трос разделительной дорожки неожиданно разорвался, и металлический карабин ударил мальчика, пробив череп и повредив мозг. Пострадавшего срочно госпитализировали и провели экстренную операцию под контролем врачей из республиканской больницы и Санкт-Петербурга. Они успешно извлекли карабин.

«После стабилизации мальчика перевели в Республиканскую больницу им. В.А. Баранова. Понятно, что состояние ребенка может поменяться в динамике. Но в настоящее время ребенок экстубирован, дышит сам», — рассказал Охлопков.
В настоящее время состояние подростка стабильно, он переведен в Петрозаводск и дышит самостоятельно.

Следственный комитет начал проверку по факту получения столь тяжелой травмы.

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