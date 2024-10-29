Реестр воинского учета заработает с 1 ноября: что это такое, система штрафов и как изменится жизнь призывников

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С 1 ноября граждане России, достигнувшие 17-летнего возраста, смогут встать на воинский учет дистанционно через Единый электронный реестр. Это нововведение позволит призывникам следить за статусом своих повесток в режиме онлайн и значительно снизит количество случаев уклонения от призыва. О том, как изменится жизнь призывников расскажет «Радио 1».
Что такое единый реестр воинского учета?
Единый реестр воинского учета — это система, которая собирает и хранит информацию о военнообязанных гражданах. Он начнет функционировать с 1 ноября, и его цель — упорядочить учет граждан для военной службы.
Как будет функционировать Единый электронный реестр
Военные комиссариаты, которые до сих пор вели учет военнообязанных на бумаге, столкнутся с новыми условиями. Введение Единого электронного реестра упростит процесс учета как для военкоматов, так и для граждан.
С 1 ноября призывники начнут получать повестки в электронном формате. Вся информация о военнообязанном будет храниться в цифровом реестре. Молодые люди смогут самостоятельно обновлять данные о своем семейном положении, месте работы и регистрации без необходимости уведомлять военкоматы. Доступ к личному профилю будет предоставлен через портал «Госуслуги» и систему ЕСИА.
Реестр направленных повесток
Система направленных (врученных) повесток, будет автоматически генерировать извещения и хранить информацию о всех выданных документах. Эта система основана на реестре воинского учета, и военнообязанные смогут получить выписку из него при наличии подтвержденной учетной записи на портале «Госуслуги».
В системе будет содержаться информация о военкомате, дате направления и вручения повесток, а также общие данные о гражданине (ФИО, дата рождения, паспортные данные, место жительства) и сведения о временных ограничительных мерах. В 2024 году цифровой реестр уже функционировал в тестовом режиме в нескольких регионах.
Повестка считается врученной, даже если призывник не получил ее лично. Если у него есть учетная запись на Госуслугах и повестка была направлена в его личный кабинет, она считается врученной с момента размещения. При отправке другими способами повестка считается полученной в день получения или через 7 дней с момента ее регистрации в реестре.
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Значение для работодателей
С 1 ноября работодатели будут обязаны предоставлять отчетность в военкоматы через Реестр воинского учета. На данный момент отчетность можно подавать как в бумажном, так и в электронном формате через «Госуслуги». Работодатели должны будут передавать: план по введению воинского учета (до 31 декабря), списки сотрудников для первоначальной постановки на учет, сведения о трудоустройстве и увольнении, а также данные о неисполнении обязанностей в области воинского учета.
Какие данные попадут в Единый реестр воинского учета
В новом Едином реестре будет собрана полная информация о военнообязанных. Эти данные будут автоматически поступать из различных источников, включая Министерство образования, налоговую службу, МВД и медицинские учреждения. В единый реестр воинского учета будут включены следующие данные: ФИО, дата рождения, пол, серия и номер паспорта, номер СНИЛС, ИНН, адрес проживания, гражданство, информация о состоянии здоровья, уникальный код в реестре воинского учета, а также основания для предоставления отсрочки или освобождения от военной службы.
Объем информации в реестре значительно увеличен и включает до 50 различных параметров. Среди них также будут данные о предпринимательской деятельности граждан, наличие у них транспортных средств и информация о судимости.
Штрафы и наказания
Бумажные повестки должны быть вручены сотрудникам под подпись не позднее чем за три дня до их явки в военкомат. Если работодатель получает повестку, он обязан передать ее сотруднику; в противном случае, по истечении семи дней, она считается врученным документом. За несоблюдение этих правил предусмотрены штрафы: для должностных лиц — от 40 до 50 тысяч рублей, а для организаций — от 350 до 400 тысяч рублей.
Гражданин должен явиться в военкомат с повесткой; если он этого не сделает в течение 20 дней, могут быть применены ограничительные меры, такие как запрет на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого, а также отказ в кредитах и сделках с недвижимостью.
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Анастасия Хохлова