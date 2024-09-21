В Госдуме назвали условия осеннего призыва в России

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Призыв в армию в России осенью 2024 года будет осуществляться по старым правилам до введения в действие реестра призывников. В интервью РИА Новости председатель комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов разъяснил условия призыва в вооруженные силы.
«Осенний призыв пройдет по старым правилам, как и говорилось», – заявил Картаполов.
Он отметил, что армейский реестр будет полностью готов к 1 января 2025 года. До этого времени призыв будет осуществляться по старым правилам.
Ранее сообщалось, что предлагается передать единый цифровой реестр военного учета в ведение Министерства обороны. Отмечалось, что изменения носят технический характер и вносятся в нормативный документ по осуществлению воинского учета.
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