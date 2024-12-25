Региональные компании произвели более 3,2 млн тонн бутилированной минеральной воды

Видео: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Человеческий организм на 70% состоит из воды, которая содержится во всех его тканях и является вторым по важности элементом после кислорода. Для взрослых людей оптимальной нормой считается потребление 1,2–1,5 литров чистой воды в день, исключая чай, кофе, соки и другие напитки. Большинство бутилированных природных вод содержат минералы, такие как магний, кальций, натрий и калий.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщает, что региональные производители выпускают широкий ассортимент продукции и занимают лидирующие позиции в стране и Центральном федеральном округе по объёму производства, который с января по октябрь составил 3,2 миллиона тонн.
За аналогичный период прошлого года было произведено 2,5 миллиона тонн продукции. За десять месяцев текущего года регион выпустил более 48,4% от общего объёма минеральной воды без сахара, подсластителей и ароматизаторов в Центральном федеральном округе и 16,1% от общего объёма по всей стране.
Ведущие предприятия в этой отрасли:
- ООО «ПК "Аквалайф"»;
- ООО «Фонте Аква ПК»;
- ООО «ФКП ЧФ Бобимекс ТМ»;
- ООО «Мегапак»;
- завод «ИДС Боржоми Россия».
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Дайана Хусинова