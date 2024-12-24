В Московской области за год произвели около 720 тысяч тонн сырого молока

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
В регионе молочным хозяйством занимаются более 80 сельскохозяйственных предприятий, крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств. Согласно предварительным оценкам, к концу года объём производства сырого молока в Московской области составит 718 тысяч тонн, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
В Центральном федеральном округе регион занимает лидирующую позицию и находится на третьем месте по стране по производству обработанного молока — за десять месяцев было произведено 199,9 тысяч тонн.
Кроме того, Московская область занимает первое место в России по изготовлению сыра — за аналогичный период было произведено более 143,7 тысяч тонн.
Ведущие предприятия региона в этой отрасли включают ООО «Ступинская Нива», которое производит 41,8 тысяч тонн молока в год, племзавод «Пойма» — филиал ФНЦ «ВИК им. В. Р. Вильямса» с объёмом производства 28,9 тысяч тонн, АО «Агрофирма „Сосновка“» — 26,1 тысяч тонн, АО «Племзавод „Повадино“» — 24,5 тысяч тонн и ООО «Мясо-Молоко-Ресурс» — 24,4 тысяч тонн.
Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Для производителей молока предусмотрены различные меры поддержки. В декабре молочное животноводство было признано приоритетным направлением льготного кредитования, что позволяет молочным предприятиям получать займы по сниженным процентным ставкам. Вся необходимая информация размещена на сайте Министерства.
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Дайана Хусинова