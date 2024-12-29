Региональные операторы Подмосковья перейдут на усиленную работу в праздники

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Подмосковные региональные операторы, отвечающие за сбор и транспортировку мусора, будут усиленно работать в праздники, проинформировали в Министерстве по содержанию территорий и госжилнадзору МО.
В частности, грузчики и водители будут работать в две смены. Резервные машины уже подготовлены, добавили в ведомстве.
Что касается территориальных офисов региональных операторов, они в период с 29 декабря по 8 января приостановят прием граждан, однако всю необходимую информацию можно будет получить на сайте министерства.
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«Логистические и технические службы 7 региональных операторов Московской области, отвечающие за сбор и транспортировку отходов, в период с 29 декабря по 9 января будут работать по установленному графику с учащенными интервалами», — сказано в публикации.
Что касается территориальных офисов региональных операторов, они в период с 29 декабря по 8 января приостановят прием граждан, однако всю необходимую информацию можно будет получить на сайте министерства.
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Никита Кротов