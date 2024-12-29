Свыше 70 опасных водоёмов выявили работники ГКУ МО «Мособлпожспас»

Фото: ГКУ МО «Мособлпожспас»
Свыше 70 водоёмов с опасной толщиной льда выявили сотрудники ГКУ МО «Мособлпожспас». Как отметил замначальника Игорь Сорокин, в ходе профилактики было обследовано больше 150 подмосковных водоемов.
«Работники региональной противопожарно-спасательной службы предупреждают, что из-за перепадов температуры воздуха прочность ледового покрова снизилась на порядок. Лёд толщиной от 2 до 10 сантиметров установился на реках Пехорка в городском округе Балашиха, Инженерном пруду и Жестылевском водохранилище в Дмитровском округе, на озере Лебяжье и канале имени Москвы в округе Дубна, Истринском водохранилище в округе Истра, реке Коломенка в округе Коломна, Павшинской Пойме реки Москвы и прудах городского парка в Красногорске, а также на Тарычевском и Тимоховском прудах в округе Краснознаменск...» — пояснил Сорокин.Также он упомянул Большой Людовинский пруд, Киово озеро, пруд улицы 40 лет Октября в Лобне, Малаховское озеро, Большой Кореневский карьер в Люберецком округе.
Помимо этого, прочность льда снижена в Можайском округе, на Наре, Пироговском рукаве, Клязьминском водохранилище, в Мытищах, Химках, Ступино, Наро-Фоминском округе, Москве-реке, Подольске, Солнечногорске, реке Сестре, в Чехове, Щелкове, Черноголовке, Воскресенске, Волоколамском и других округах Подмосковья, включая Красногорск, Долгопрудный, Дубну, Истру, Орехово-Зуево, Павловский Посад, Сергиев Посад, Раменский и Коломенский округа, а также Луховицы.
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