Подмосковье присоединилось к Всероссийской «Неделе БезОпасности»
В Молодёжном центре «Импульс» в Мытищах прошла стартовая лекция по финансовой безопасности, открывшая Всероссийскую просветительскую акцию «Неделя БезОпасности». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.
Участниками первого дня стали 150 школьников и студентов из Мытищ, Королёва и Пушкино. Молодые люди на практике разобрались в современных финансовых угрозах и узнали, как им противостоять. Получив базовые знания, ребята провели собственное учебное расследование, чтобы лучше понять механизмы защиты от мошенников.
«Большой недельный интенсив продлится по всей стране до 24 апреля. К акции подключились свыше тысячи организаций всех регионов России. В их числе – 170 площадок, где занятия проводят со специалистами территориальных управлений Росфинмониторинга, и почти 900 муниципальных молодёжных центров, сотрудники которых предварительно прошли специальную подготовку. Мероприятия в Подмосковье проходят при поддержке Министерства информации и молодежной политики региона», – рассказали в ведомстве.
Организаторами выступают Росмолодёжь, Федеральная служба по финансовому мониторингу и Минпросвещения России.
Программа выстроена с учётом интересов и возраста разных аудиторий. Это должно помочь максимально адресно и понятно донести материал до каждого.
«Неделя БезОпасности» призвана не просто рассказать о рисках, но и дать реальные инструменты, которые помогут чувствовать себя увереннее в повседневной жизни.