В первенстве по плаванию в Ленинском округе приняли участие 170 спортсменов
60 взрослых и 110 юных спортсменов стали участниками Открытого первенства по плаванию, которое состоялось в Ленинском округе в субботу, 18 апреля. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Соревнования провели на базе детского оздоровительно-образовательного центра «Дельфин».
«Открытое первенство проводится в округе уже более 25 лет. Ленинский городской округ по праву можно назвать территорией с сильными плавательными традициями: у нас есть чемпионы Подмосковья, России и олимпийского уровня», — отметила директор «Дельфина» Гульнара Романадзе.Она добавила, что принять участие в турнире могли все желающие, однако большинство составили жители Ленинского округа.
Победители и призёры получили кубки, медали и почётные грамоты.