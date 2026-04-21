Фестиваль «ABC Arts – Азбука искусств» объединил в Пушкинском 2000 конкурсантов

21 апреля 2026, 14:20

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

В Доме культуры «Современник» городского округа Пушкинский прошёл фестиваль-конкурс «ABC Arts – Азбука искусств». Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.





Фестиваль завоевал звание самого масштабного культурного события округа. Он собирает таланты со всего Подмосковья и из других регионов страны. В этом году участие в нём приняли около 2000 конкурсантов. Жюри составили признанные мастера вокала, хореографии и сценического мастерства.



«Депутат Госдумы Сергей Пахомов передал призы и подарки лауреатам и призёрам. Среди зрителей вновь были давние поклонники фестиваля – депутат Мособлдумы Николай Черкасов и председатель Общественной палаты округа Алексей Селеменев. А председатель окружного Совета депутатов Артём Садула в этом году для поддержки искусства на местном уровне учредил особый приз – кубок от Совета депутатов», – рассказали в пресс-службе.