Региональный материнский капитал за год получили более 5 тыс. семей Подмосковья

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
В 2024 году региональный материнский капитал получили более 5 тыс. подмосковных семей. Такие данные привёл министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.
Региональный маткапитал номиналом 100 тыс. рублей – одна из мер поддержки семей с детьми в Подмосковье. Этот вид помощи предоставляют семьям при рождении второго или последующих детей с 2011 по 2016 годы.
Как уточнили в пресс-службе Минсоцразвития региона, средства материнского капитала можно использовать на разные цели, в том числе улучшение жилищных условий, газификацию или получения образования для детей.
В ведомстве отметили, что общая сумма выплат по региональному материнскому капиталу составила около 400 млн рублей.
Семьи Московской области также получают и федеральный материнский капитал, размер которого вырастет в феврале. После индексации он будет составлять 690 тыс. рублей при рождении первого ребёнка и 912 тыс. - второго ребёнка, если на первого маткапитал не получали.
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Как уточнили в пресс-службе Минсоцразвития региона, средства материнского капитала можно использовать на разные цели, в том числе улучшение жилищных условий, газификацию или получения образования для детей.
«Наши семьи чаще всего тратят материнский капитал на образование. Только за прошлый год более 2,5 тысяч семей направили средства на обучение детей. В прошлом году более 5 тыс. семей воспользовались этим видом поддержки», – отметил Кирюхин.Многие семьи применяют региональный материнский капитал и для улучшения жилищных условий. За прошедший год более 1,5 тыс. семей уже воспользовались этой возможностью.
В ведомстве отметили, что общая сумма выплат по региональному материнскому капиталу составила около 400 млн рублей.
Семьи Московской области также получают и федеральный материнский капитал, размер которого вырастет в феврале. После индексации он будет составлять 690 тыс. рублей при рождении первого ребёнка и 912 тыс. - второго ребёнка, если на первого маткапитал не получали.
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Лора Луганская