В Подмосковье с начала января родилось более 4,5 тыс. детей

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Свыше 4,5 тыс. детей родилось с начала 2025 года в перинатальных центрах и роддомах Московской области, сообщает пресс-служба регионального министерства социального развития.
«С начала года у нас родилось более 4,5 тысяч детей. Будущие родители как из Подмосковья, так и из соседних областей, всё чаще выбирают именно наш регион для такого важного события в жизни своей семьи», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.Она отметила, что в Подмосковье работает шесть перинатальных центров и 25 родильных домов, а также передовой исследовательский институт акушерства и гинекологии. Причём зарегистрировать ребёнка родители могут прямо в медицинском учреждении. Также они могут оформить получение подарочного набора «Я родился в Подмосковье» или выплаты в размере 20 тысяч рублей.
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Лев Каштанов