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В Подмосковье с начала января родилось более 4,5 тыс. детей

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Оригинал
Свыше 4,5 тыс. детей родилось с начала 2025 года в перинатальных центрах и роддомах Московской области, сообщает пресс-служба регионального министерства социального развития.


«С начала года у нас родилось более 4,5 тысяч детей. Будущие родители как из Подмосковья, так и из соседних областей, всё чаще выбирают именно наш регион для такого важного события в жизни своей семьи», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
Она отметила, что в Подмосковье работает шесть перинатальных центров и 25 родильных домов, а также передовой исследовательский институт акушерства и гинекологии. Причём зарегистрировать ребёнка родители могут прямо в медицинском учреждении. Также они могут оформить получение подарочного набора «Я родился в Подмосковье» или выплаты в размере 20 тысяч рублей.

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#минсоцразвития мо
#новорождённые
#московская область
#подмосковье
Подмосковных водителей призвали к осторожности из-за осадков и перепадов температуры
28 января 2025, 15:14

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Подмосковных водителей призвали к осторожности из-за перепадов температуры В Московском регионе в течение недели сохраняется плюсовая температура, местами наблюдаются небольшие осадки. В ночь на пятницу и субботу похолодает до -4°С. Участникам дорожного движения следует быть осторожнее, так как при осадках снижена видимость, а при перепадах температуры образуется гололедица, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
«Из-за роста риска возникновения ДТП рекомендуем водителям заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами, держать дистанцию и не совершать резких манёвров. Если вам нужно остановиться, следует делать это не обочине, а на парковке, площадке для отдыха или АЗС. При ДТП, поломке автомобиля или другой чрезвычайной ситуации на дороге немедленно звоните по номеру 112», – посоветовали в ведомстве.
Там добавили, что пешеходам на улице не следует отвлекаться на телефон. Необходимо соблюдать правила перехода проезжей части и железнодорожных путей, использовать световозвращатели.

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#московская область
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«Двойной удар»: Диетолог назвала самые опасные добавки к кофе
Диетолог Павлюк: алкоголь и сироп в кофе провоцируют хронические заболевания
28 января 2025, 15:08

Фото: iStock/ArisSu

Не все любители кофе могут пить его в оригинальном виде, тем более, когда на витринах столько манящих добавок: корица, сиропы, сливки и даже алкоголь. Но как изменяется влияние на организм разбавленного добавками кофейного напитка?
Диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» сообщила, что самый опасный кофе из вышеперечисленного – с добавлением алкоголя.

«Любые количества алкоголя современной наукой считаются вредными. Алкоголь содержит не только алкоголь, но еще и сахара, то есть здесь двойной удар», — заявила эксперт.

Следующим по «шкале вредности», по словам Павлюк, стоит кофе с добавлением сиропов, потому что это является жидким вариантом сахара.

«Сахар в жидком виде — это самое неполезное из всего сладкого, что может быть. От сиропов происходит и набор веса, и увеличение риска сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, ожирение печени, хронические заболевания и так далее», — сказала диетолог.

Корица, как сказала Наталья Павлюк, в умеренных количествах полезна для углеводного обмена, сердца, кишечника, поэтому опасности в ее добавлении нет, как, собственно, и в сливках.

«Если мы говорим про человека уже больного сердечно-сосудистыми заболеваниями, который есть слишком много жиров, то, конечно, сливки будут лишними. Но молоко в целом считается полезной добавкой», — заключила специалист.

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На уборку мусора в подмосковных лесах выделили около 250 млн рублей
28 января 2025, 15:07

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Почти 250 миллионов рублей выделило правительство Московской области в 2025 году властям округов на уборку мусора в лесах региона, сообщает пресс-служба подмосковного Комитета лесного хозяйства.
«Из бюджета Московской области в наступившем году городским округам на уборку лесов от навалов мусора выделили 249 миллионов 292 тысяч 590 рублей. И наша общая задача –использовать эти средства так, чтобы в лесах было чисто, а жители получали удовольствие от общения с природой», — сказал глава областного Комлесхоза Евгений Агулов.
В ведомстве отметили, что в 2024 года в лесах Московской области ликвидировали 1135 навалов мусора, их общий объём составил более 61 тыс. кубометров. Жителям и гостям региона также напомнили, что нарушение правил пребывания в лесах грозит штрафами, кроме того, предусмотрено возмещение вреда, нанесённого природе.

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#комлесхоз мо
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#мусор
#московская область
#подмосковье
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Изменения правил призыва в армию 2025: что изменится, кого призовут, будет ли новая мобилизация в РФ
28 января 2025, 13:56

Фото: istockphoto/DIMUSE

Правительство России планирует поддержать законопроект, касающийся изменений в порядке призыва граждан на военную службу. Весенний призыв начнется 1 апреля, когда в регионах откроются пункты призыва и медицинские комиссии, организованные военными комиссариатами. 27 января на заседании правительственной комиссии был утвержден законопроект, касающийся этих изменений. Подробности – в материале «Радио 1».

Призыв в армию в 2025 году: что изменилось


27 января правительство поддержало законопроект, касающийся изменения процедуры призыва граждан на военную службу. Согласно документу, если решение о призыве не было реализовано в течение установленного призывного периода, его исполнение должно быть осуществлено в течение года на последующих призывах. Также предусмотрена возможность создания единой призывной комиссии для городов федерального значения и нескольких муниципальных районов или городских округов.

Внедрение указанных изменений позволит сократить количество должностных лиц, включая медицинских работников, задействованных в процессе призыва. Это, в свою очередь, повысит качество организации призывной деятельности и снизит требования к медицинскому оборудованию, как отмечается в документе.

Председатель военной коллегии адвокатов города Москвы Владимир Тригнин в беседе с «Радио 1» оценил изменения в законопроекте о призыве граждан на срочную службу.

«Дело в том, что заключение о категории годности, то есть решение о призыве, действует в течение года. Раньше, когда действовал 400-й приказ, все нереализованные решения по окончании призыва отменялись. В настоящее время такие решения, если они не отменяются судом, остаются в силе, и граждан на основании таких решений, пытаются отправить или отправляют на военную службу. Но если они подлежат призыву, если оснований нет для отсрочки, отправляют на военную службу в течение года, то есть в течение периода действия заключения категории годности. Фактически вот эти правила хотят возвести в законы», – объяснил эксперт.

Тригнин добавил, что, по его мнению, необходимо усилить контроль за медицинским освидетельствованием.

«Напомню, сейчас ведется прием заявлений от айти-специалистов для оформления отсрочки. Если гражданин после уже включения списка на отсрочку переходит на другое предприятие, право на отсрочку сохраняется. Но призывные комиссии, к сожалению, считают по-другому», – добавил он.


Фото: istockphoto/scaliger

Штрафы для призывников


С начала 2024 года значительно увеличены штрафы для призывников. За неявку в военкомат по повестке предусмотрен штраф от 10 до 30 тысяч рублей, вместо прежних 500-3000 рублей. Также введены штрафы за несообщение в военкомат об изменениях в семейном положении, месте работы или учебы, образовании или месте жительства, которые могут составлять от одной до пяти тысяч рублей.

Граждане, не уведомившие о выезде за пределы России на срок более шести месяцев, могут быть оштрафованы на сумму от пяти до 15 тысяч рублей. Призывники, покинувшие место жительства более чем на три месяца в ходе призывной кампании без уведомления военкомата, рискуют получить штраф в размере от 10 до 15 тысяч рублей. Наказание за уклонение от прохождения медицинской комиссии стало более строгим: если ранее за это полагалось только предупреждение, теперь предусмотрен штраф от 15 до 25 тысяч рублей.

Повышение призывного возраста


Призывной возраст — это возраст, в котором граждане России обязаны проходить военную службу. Ранее он устанавливался в диапазоне от 18 до 27 лет, что позволяло молодым людям служить в армии в период наивысшей физической формы. Однако с 2025 года вступят в силу изменения в законодательстве, которые пересматривают эти возрастные рамки.

Согласно новым положениям Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», минимальный призывной возраст будет увеличен с 18 до 21 года, а максимальный возраст для призыва на службу составит 30 лет. Эти изменения направлены на более гибкое регулирование военной службы и учитывают потребности обороноспособности страны.


Новый порядок призыва


Призыв на срочную службу в России осуществляется в два этапа: весной и осенью. Потенциальные призывники, которые не получили повестку во время весеннего призыва, обязаны в течение 14 дней после начала осеннего призыва самостоятельно явиться в военный комиссариат для проверки данных воинского учета.

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Электронный реестр и повестки в 2025 году: что изменилось



Что касается электронного реестра призывников, президент РФ Владимир Путин в апреле 2023 года утвердил законопроект о создании цифровой базы данных с персональной информацией о всех мужчинах, зарегистрированных для прохождения военной службы. Ожидается, что данные будут регулярно обновляться.

Планировалось, что реестр начнет функционировать с 1 ноября 2024 года в рамках осеннего призыва. Однако в сентябре того же года Андрей Картаполов сообщил, что система будет находиться на стадии тестирования, и повестки продолжат выдаваться в бумажном виде. Переход на электронные повестки намечен на 2025 год, что подтвердил и Генштаб ВС РФ.

После полного внедрения системы будет доступна возможность онлайн-регистрации данных о военнообязанных. Как сотрудники военкоматов, так и сами граждане получат доступ к этой информации. Благодаря созданию единого реестра, военнообязанные смогут проходить первичную регистрацию в военкоматах через интернет. При удаленной регистрации не потребуется предоставление медицинской справки, однако личное прохождение медицинского осмотра и психологической экспертизы останется обязательным.

Электронные повестки, основанные на данных из реестра, будут направляться призывникам через личный кабинет на портале «Госуслуги». С момента размещения повестки в личном кабинете она будет считаться врученной.


Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Отсрочка и освобождение от армии


Согласно законодательству Российской Федерации, ряд категорий граждан имеют право на освобождение от призыва на военную службу. К таким категориям относятся:

• Лица, признанные негодными или ограниченно годными к службе по медицинским показаниям.
• Граждане, которые уже проходили военную службу на территории России.
• Лица, проходившие альтернативную гражданскую службу.
• Граждане, служившие в вооруженных силах других стран, если это предусмотрено международными соглашениями России.
• Кандидаты и доктора наук.
• Лица, находящиеся под следствием.
• Граждане с судимостью за тяжкие преступления.
• Лица, отбывающие наказание по уголовному законодательству.
• Близкие родственники военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Кроме того, существуют категории граждан, которые могут получить отсрочку от службы. К ним относятся:

• Лица, временно признанные негодными к военной службе по состоянию здоровья на срок до одного года.
• Граждане, осуществляющие уход за близкими родственниками при определенных условиях.
• Одинокие отцы, а также отцы двух и более детей и отцы детей-инвалидов до трех лет.
• Мужья женщин, находящихся на 22-й неделе беременности и позже с ожиданием второго ребенка.
• Лица, принятые на работу в определенные государственные учреждения после получения высшего образования.
• Кандидаты и избранные депутаты различных уровней или главы муниципалитетов на период их полномочий.
• Студенты и аспиранты дневных форм обучения в аккредитованных учебных заведениях на время учебы.
• Вынужденные переселенцы и беженцы на определенные сроки с момента регистрации соответствующих заявлений.


Кого призовут в 2025 в году


Согласно статье 22 закона «О воинской обязанности и военной службе», на военную службу призываются мужчины в возрасте от 18 до 30 лет, которые:

• стоят на воинском учете;
• не стоят на учете, но обязаны быть на нем;
• не находятся в запасе.


Фото: iStock/Oleg Elkov

Кого затронут военные сборы в 2025 году


16 января президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве граждан, находящихся в запасе, на военные сборы в 2025 году. Эти сборы для солдат и офицеров запаса проводятся ежегодно с целью повышения уровня военной подготовки резервистов.

В документе указано: «Призывать в 2025 году граждан Российской Федерации, находящихся в запасе, для участия в военных сборах в Вооруженных силах РФ, войсках национальной гвардии РФ, спасательных воинских формированиях Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, а также в органах государственной охраны и федеральной службе безопасности».

Стоит ли ждать мобилизацию в 2025 году


Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев сообщил, что оснований для новой волны мобилизации в России в настоящее время нет. В интервью с изданием NEWS.ru Соболев также опроверг слухи о том, что возможные переговоры Владимира Путина и нового президента США Дональда Трампа могут быть связаны с вопросом мобилизации.

«Не стоит готовиться к чему-либо. Наша цель — вытеснить фашистов, оккупировавших Украину, с территории наших субъектов, которые по Конституции входят в состав России. Я уже не говорю о Курской области. Нужно также взять под контроль Новороссию и другие регионы», — подчеркнул депутат.

Соболев также акцентировал внимание на необходимости продолжения боевых действий для восстановления контроля над территориями, которые он считает частями Новороссии. По его мнению, такие действия будут способствовать выполнению стратегических задач России.

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Гости на подходе? Выручит простой в приготовлении пирог с беконом и грибами, пошаговый рецепт
28 января 2025, 13:15

Фото: istockphoto / KateSmirnova

Ароматный пирог с замороженными грибами на слоеном тесте — простой и удобный вариант для любого случая. Готовить его можно круглый год, используя покупное или заранее замороженное домашнее тесто. Такой рецепт выручит, если времени на готовку мало, а гости уже на подходе. Подробности приготовления — в материале «Радио 1».

Ингредиенты (на 8 порций)


  • Веточки петрушки — 3 штуки;
  • лесные грибы — 150 грамм;
  • сметана — 100 миллилитров;
  • слоёное бездрожжевое тесто — 500 грамм;
  • яйцо (желток) — 1 штука;
  • копчёный бекон — 200 грамм;
  • яйца — 6 штук.

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Инструкция


  • Подготовьте бекон
Нарежьте его небольшими кусочками и обжарьте на сухой горячей сковороде до золотистой хрустящей корочки. Готовые шкварки переложите шумовкой в отдельную миску.

Фото: istockphoto / Jan Mach

  • Обжарьте грибы
В эту же сковороду положите замороженные грибы и обжаривайте их, периодически помешивая, около 10 минут или до испарения лишней жидкости. Дайте грибам немного остыть.

Фото: istockphoto / SarapulSar38


  • Подготовьте тесто
Раскатайте слоеное тесто в прямоугольник и перенесите на смазанный маслом противень. Отступив 3 см от краев, сделайте ножом неглубокие надрезы, формируя бортики, а внутри этих границ нанесите мелкие насечки. Смажьте поверхность теста взбитым желтком и выпекайте 10 минут в духовке, разогретой до 180 °С.

Фото: istockphoto / ZhakYaroslavPhoto

  • Сформируйте основу пирога
Достаньте тесто из духовки, уменьшите температуру до 160 °С и аккуратно примните середину.

Фото: istockphoto / Leah Zastrow

  • Приготовьте начинку
Мелко нарежьте петрушку. В миске взбейте яйца со сметаной до однородности, добавьте шкварки бекона, обжаренные грибы и зелень. Все хорошо перемешайте.

Фото: istockphoto / AMANDA JACKSON

  • Соберите пирог
Выложите начинку на подготовленную основу и выпекайте еще 15–20 минут при 160 °С, пока начинка не схватится и слегка подрумянится.

Фото: istockphoto / Boris Yatsenko

Как подавать и с чем употреблять


Пирог с замороженными грибами и беконом можно украсить свежей зеленью, например, петрушкой или укропом, чтобы добавить блюду яркости.

Такой пирог прекрасно сочетается с легкими салатами из свежих овощей — помидоров, огурцов и листьев салата, заправленных оливковым маслом.

В качестве дополнения можно предложить сметану, грибной или чесночный соус: они подчеркнут аромат начинки.

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#грибы
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#еда
#блюда
#кулинария
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Для российских школьников запускают новый сезон «Цифрового ликбеза»
28 января 2025, 13:15

Фото: istockphoto.com/Miljan Živković

Новый сезон проекта «Цифровой ликбез» подготовил для российских школьников благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее», уроки будут посвящены зашит от спама, сохранению данных и искусственному интеллекту, сообщает пресс-служба Минцифры РФ.
«Трудно представить, каким будет мир через 30-40 лет. Но уже сейчас ясно, что цифровая грамотность, основы кибербезопасности и работа с искусственным интеллектом станут базовыми навыками. Для любого человека они будут так же важны, как способность читать, писать и считать», — сказал исполнительный директор фонда «Вклад в будущее» Пётр Положевец.
Видеоролики нового сезона «Защита от спама», «Резервное копирование данных» и «Создавай новое с искусственным интеллектом» размещены в открытом доступе на сайте проекта «Цифровой ликбез», к ним прилагаются методические материалы. Ролики предназначены для детей от шести лет, смотреть их рекомендуется с учителями или с родителями.

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#уроки
#it
#обучение
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Беременна в 76 лет: Гинеколог назвала крайний возраст для вынашивания ребенка
Гинеколог Ерофеева: крайний возраст для возможной беременности — 50 лет
28 января 2025, 13:00

Фото: iStock/NataliaDeriabina

Ролик с 76-летней американкой набрал миллионы просмотров и стал вирусным. Дело в том, что врачи объявили женщине о беременности.
Вокруг этой новости много споров и скептицизма. Можно ли поверить в то, что женщина в 76 лет могла биологически зачать ребенка естественным образом?

Врач акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ по репродуктивному здоровью и правам Любовь Ерофеева в беседе с «Радио 1» с уверенностью заявила, что забеременеть в 76 лет женщина физически не способна.

«У женщины к 50 годам практически полностью исчезает резерв яйцеклеток — таков гормональный статус. Это исключает возможность забеременеть. Так что, вероятнее всего, это все выдумка», — прокомментировала специалист.

Она добавила, что крайний возраст для возможной беременности — 50 лет с некоторыми погрешностями.

«Такое случается редко, но случается», — сказала Ерофеева.

Ранее Любовь Ерофеева рассказала про опасность «лотосовых родов».


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#женщина
#врач
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#женщины
#опасность
#гинеколог
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#дети
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Сладкая, как десерт: рецепт манной каши с белым шоколадом и вишней для сытного завтрака
28 января 2025, 12:55

Фото: iStock/Максим Крысанов

Если вы желаете на завтрак сытное, но сладкое, как десерт, блюдо, попробуйте приготовить манную кашу с белым шоколадом и вишней. Рецепт – в материале «Радио 1».

Ингредиенты


  • 400 мл молока;
  • 80 г манной крупы;
  • 60 г белого шоколада;
  • 80 г замороженной вишни;
  • 20 г миндаля (лепестки);
  • 10 г какао-порошка (для подачи).


Фото: iStock/monkeybusinessimages

Инструкция

1. Подготовьте продукты.
2. Возьмите кастрюлю, вылейте молоко и добавьте шоколад. Доводим до кипения. Мешаем шоколад, пока он полностью не растает.
3. Высыпаем манку и сразу мешаем, чтобы не было комочков.

Фото: iStock/Milanchikov

4. Варим 2—3 минуты, постоянно мешаем до загустения каши.
5. Кладём в кастрюлю бóльшую часть вишни и орехов и варим ещё 1—2 минуты. Готово!

Фото: iStock/ligora

Разложите кашу по тарелкам, посыпьте лепестками миндаля и какао, сверху положите пару вишен. Приятного аппетита!

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#продукты
#блюда
#рецепты
#кулинария
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В Подмосковье за неделю эвакуировали 4 тыс. неправильно припаркованных машин
28 января 2025, 12:53

Фото: iStock/Максим Крысанов

Более 4 тысяч машин, припаркованных с нарушением правил стоянки и остановки, увезли на штрафные стоянки с улиц Московской области на минувшей неделе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Всего за неделю с улиц было эвакуировано 4005 автомобилей-нарушителей, что на 295 машин больше, чем неделей ранее», — говорится в сообщении.
Отмечается, что больше всего машин на прошлой неделе увезли на штрафстоянки в округе Красногорск — 413. Второе место недельного антирейтинга занял Ленинский округ с 407 эвакуированными машинам. На третьем месте оказались Химки (329 машин), на четвёртом — Мытищи (280 машин), а замыкает топ-5 антирейтинга округ Балашиха, где эвакуировали 253 машины.

Узнать, где находится автомобиль, эвакуированный в Московской области, можно по телефону 112, через приложение «112 МО» или через сайт регионального Центра безопасности дорожного движения.

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#минтранс мо
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#нарушения
#машины
#автомобили
#московская область
#подмосковье
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